Редкий дизайн в римской военной архитектуре: вблизи Софии нашли треугольную каменную башню (фото)

Неподалеку от Софии, Болгария, археологи обнаружили редкое римское военное сооружение. Найденная во время недавних раскопок в крепости треугольная каменная башня датируется концом II века н. э.

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Открытие состоялось на завершающем этапе раскопок, проводившихся под руководством доктора Филиппа Петрунова и Виолины Киряковой при поддержке программы "Культура" муниципалитета Софии. Здание, расположенное на глубине 1,7 метра под поверхностью, имеет характерное треугольное основание — необычную форму для римских военных сооружений, пишет Arkeonews.

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Эксперты из Национального исторического музея отметили архитектурную особенность находки, предположив, что она древнее многих известных укреплений в этом регионе.

План средневековой болгарской крепости Фото: Wikipedia Commons

Монеты, найденные на месте раскопок, в частности монеты времен правления императора Каракали (211-217 гг. н. э.), подтверждают раннее римское происхождение сооружения и указывают на то, что это древнейшее сооружение, обнаруженное на месте раскопок в Урвиче.

Эта необычная башня соответствует историческому развитию древней Сердики, поселения римской эпохи, которое впоследствии превратилось в Софию. Ее строительство, вероятно, совпало с расширением города, что свидетельствует о скоординированной военной и гражданской стратегии во всем регионе.

Находки на месте раскопок также свидетельствуют о том, что крепость оставалась активной на протяжении веков после римской эпохи. Структурные изменения и более поздние материалы, включая византийскую каменную кладку, указывают на многократное использование и перестройку.

В частности, монета с изображением императора Исаака II Ангела (1185-1195 гг.) подтверждает заселение в XII веке, возможно, во время Второй Болгарской империи или позднего византийского периода. Эта длительная непрерывность свидетельствует о стратегической ценности места на протяжении нескольких исторических эпох.

Параллельно с археологическими работами были установлены новые информационные таблички, чтобы сделать находки доступными для общественности.

Эта инициатива имеет целью повысить осведомленность о наследии Болгарии и способствовать культурному туризму. Сочетая исследования с образованием, проект превращает место в пространство как для научных исследований, так и для привлечения общественности.

Интересно, что форма башни напоминает Сердицкий треугольник — район под современной Софией, где под правительственными зданиями сохранились римские руины. Если Сердика отражает гражданскую планировку, то башня Урвича является ее военным аналогом.

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Вместе эти объекты помогают проиллюстрировать сложность и масштабы римской инфраструктуры в древней Фракии, связывая городское развитие с региональными оборонными стратегиями.

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