Нашли невредимой: в Азербайджане археологи раскопали гробницу древнего воина (фото)

В Азербайджане археологи обнаружили древний курган, возраст которого составляет почти 3800 лет. Находка дает редкую возможность узнать о погребальных обычаях бронзового века в этом регионе.

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Исследователи обнаружили на равнине Джейранчол в месте, которое местные жители называют "Йовсанлидере", чрезвычайно хорошо сохранившийся курган, который, по мнению археологов, может отражать верования, связанные со смертью и загробной жизнью, пишет Heritage Daily.

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Во время раскопок, возглавляемых доктором Шамилем Наджафовым из Института археологии и антропологии, ученые обнаружили курган шириной 28 метров и высотой два метра. Внутри погребальная камера была тщательно разделена на три символические секции.

Ученые обнаружили курган шириной 28 метров и высотой два метра Фото: Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan

В одной из них похоронены останки воина вместе с оружием и снаряжением, в другой — разнообразные керамические сосуды, а третья намеренно оставлена пустой. Эксперты предполагают, что такая структура могла символизировать духовную подготовку — возможно, создавая пространство для души умершего.

Мужчина, который, как полагают, имел рост более двух метров, был похоронен в полусогнутом положении, держа в руках редкий бронзовый наконечник копья с четырьмя зубцами.

Среди других предметов, которые нашли археологи, были бронзовые кольца для лодыжек, обсидиановые инструменты, бусины и кувшины, украшенные крапчатыми и тиснеными узорами, заполненными белой инкрустацией.

Некоторые из этих сосудов содержали вареные кости животных — козы, коровы, лошади и кабана — что, по мнению исследователей, было ритуальными жертвоприношениями для потусторонней жизни умершего.

Над камерой ученые нашли 14 больших известняковых плит, каждая из которых весила около одной тонны. В верхней части кургана археологи также нашли резного идола в форме быка, что указывает на церемониальное значение этого места.

Каждый предмет был тщательно каталогизирован, а некоторые из них были отреставрированы на месте. Сейчас ученые планируют провести радиоуглеродное датирование и анализ состава металлов, чтобы лучше понять их происхождение и контекст.

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Эта находка дополняет растущее количество доказательств того, что древние общества относились к смерти не просто как к концу, а как к переходу. Изучая физическую структуру, символические предметы и дизайн захоронения, исследователи могут интерпретировать верования и ритуалы людей, которые жили почти четыре тысячелетия назад.

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