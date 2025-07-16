Наполняли канал кровью: в Турции обнаружили 6000-летний храм (фото)

Команда археологов обнаружила 6000-летний храм в провинции Элязыг в Турции, открыв одно из древнейших ритуальных сооружений в бассейне Верхнего Евфрата. Эта святыня датируется медным веком и ранним бронзовым веком.

Related video

Раскопки, координируемые Министерством культуры и туризма и проведенные под руководством Управления музеев Элязыга, были сосредоточены на крепости и кургане Тадим, известном как Тадим Хейюгю, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Этот археологический памятник имеет высоту 35 метров и занимает площадь 210 на 160 метров. По словам археолога Эргуна Демира, эта территория, вероятно, выполняла функцию духовного и поселенческого центра, сочетая древние верования с ранними социальными структурами.

Ученые обнаружили храмовый комплекс, с каналом для ритуального кровопускания Фото: İsmail Şen / Anadolu Agency (AA)

В 80-81 секциях кургана ученые обнаружили храмовый комплекс, с каналом для ритуального кровопускания. Во время исследования археологи обнаружили останки животных и людей, а также каменный алтарь со следами порезов.

Также ученые раскопали четыре платформы, которые использовались для размещения даров, священного очага и предметов, которые использовали в церемониальных обрядах.

Среди артефактов, найденных на месте раскопок, ученые выделяют керамику в стиле Нахчыван, печати, острия стрел, веретена и символические фигурки из камня, глины и кости.

Архитектурные особенности указывают на раннюю форму городской планировки. Здания были возведены с использованием фундаментов из щебня и стен из глиняного кирпича. Плотно расположенные здания и общая инфраструктура свидетельствуют о высоком уровне координации общины.

"Этот период знаменует начало более организованных поселений в регионе", — сказал Демир, — "Находки из Тадима свидетельствуют не только о религиозных обрядах, но и о ранних признаках социальной сложности и экономической деятельности".

Как отмечают ученые, это место, расположенное вблизи реки Евфрат, дает ценные подсказки о доисторической жизни вдоль главного культурного коридора, соединявшего Месопотамию и Анатолию.

Важно

Бурная история Города королев: археологи раскопали неизвестные детали прошлого Веспрема (фото)

Директор Департамента культуры и туризма провинции Элязиг Ахмет Демирдаг отметил уникальность памятника: "Это первое известное место расположения храма в регионе. Находки дают нам редкую возможность заглянуть в жизнь здесь 6000 лет назад — как люди жили, работали и поклонялись".

Ранее Фокус писало необычном доисторическом острие стрелы. Его обнаружили в Швеции.

А также мы рассказывали о гробнице первого правителя, которую обнаружили в древнем городе Майя.