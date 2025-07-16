Наповнювали канал кров'ю: в Туреччині виявили 6000-літній храм (фото)

Команда археологів виявила 6000-річний храм у провінції Елязиг в Туреччині, відкривши одну з найдавніших ритуальних споруд у басейні Верхнього Євфрату. Ця святиня датується мідною добою та раннім бронзовим віком.

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Розкопки, координовані Міністерством культури і туризму та проведені під керівництвом Управління музеїв Елязигу, були зосереджені на фортеці і кургані Тадім, відомому як Тадім Хейюгю, пише Arkeonews.

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Ця археологічна пам'ятка має висоту 35 метрів і займає площу 210 на 160 метрів. За словами археолога Ергуна Деміра, ця територія, ймовірно, виконувала функцію духовного і поселенського центру, поєднуючи стародавні вірування з ранніми соціальними структурами.

Учені виявили храмовий комплекс, із каналом для ритуального кровопускання Фото: İsmail Şen / Anadolu Agency (AA)

У 80-81 секціях кургану вчені виявили храмовий комплекс, із каналом для ритуального кровопускання. Під час дослідження археологи виявили останки тварин і людей, а також кам'яний вівтар зі слідами порізів.

Також вчені розкопали чотири платформи, які використовувалися для розміщення дарів, священного вогнища та предметів, що використовували в церемоніальних обрядах.

Серед артефактів, знайдених на місці розкопок, вчені виділяють кераміку в стилі Нахчиван, печатки, вістря стріл, веретена та символічні фігурки з каменю, глини та кістки.

Архітектурні особливості вказують на ранню форму міського планування. Будівлі були зведені з використанням фундаментів із щебеню та стін із глиняної цегли. Щільно розташовані будівлі та спільна інфраструктура свідчать про високий рівень координації громади.

"Цей період знаменує початок більш організованих поселень у регіоні", — сказав Демір. — "Знахідки з Тадіма свідчать не тільки про релігійні обряди, а й про ранні ознаки соціальної складності та економічної діяльності".

Як зазначають вчені, це місце, розташоване поблизу річки Євфрат, дає цінні підказки про доісторичне життя вздовж головного культурного коридору, що з'єднував Месопотамію та Анатолію.

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Директор Департаменту культури та туризму провінції Елязиг Ахмет Демірдаг наголосив на унікальності пам'ятки: "Це перше відоме місце розташування храму в регіоні. Знахідки дають нам рідкісну можливість зазирнути в життя тут 6000 років тому — як люди жили, працювали і поклонялися".

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