Гробниця першого правителя: у древньому місті мая зробили неочікуване відкриття (фото)

Археологи, які працюють у Белізі, виявили поховання, що належить правителю стародавнього міста мая Караколь. Гробниця, розташована в церемоніальному центрі міста, датується IV століттям і проливає нове світло на один із найпотужніших міських центрів цивілізації мая.

Related video

Поховання належало Те Каб Чааку, першому відомому королю Караколя, який прийшов до влади в 331 році н. е. і був похований близько 350 року н. е., пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Його гробниця була однією з трьох, виявлених у комплексі, відомому як Північно-східний Акрополь — районі, який використовувався для елітних резиденцій та церемоніальних заходів.

У гробниці археологи знайшли вишукано прикрашені керамічні вироб Фото: Caracol Archaeological Project, University of Houston

За словами археологів Діани і Арлена Чейз з Університету Х'юстона, які проводили розкопки на цьому місці впродовж понад чотирьох десятиліть, це перша королівська гробниця в Караколі, власника якої можна ідентифікувати.

У гробниці археологи знайшли вишукано прикрашені керамічні вироби, різьблені кістки, нефритові намистини, мушлі та мозаїчну посмертну маску з нефриту. На одній із посудин зображено правителя, який приймає жертви, а на іншому — Ек Чуа, божество, пов'язане з купцями.

Ця знахідка передує більш раннім свідченням іноземного впливу на цьому місці, таким як артефакти з центральної Мексики, знайдені в 2010 році, які вказували на контакти з Теотіуаканом, містом, яке пізніше вплинуло на ацтеків.

Однак вік цих гробниць свідчить про те, що Караколь був під владою місцевої еліти, а не чужинців. Останки Те Каба Чаака показують, що він мав зріст близько 1,7 метра і дожив до похилого віку, зрештою втративши всі зуби. Він заснував королівську династію, яка проіснувала понад чотири століття.

Караколь, розташований в окрузі Кайо в Белізі, колись займав площу майже 170 квадратних кілометрів і в період свого розквіту підтримував понад 100 000 людей. Його архітектурні пам'ятки включають дамби, сільськогосподарські тераси та високі споруди, такі як піраміда Каана, яка досі залишається однією з найвищих будівель в Белізі.

Попри свою колишню могутність, Караколь зазнав різкого занепаду до 900 року н. е., поділивши долю інших великих міст мая.

Арлен Чейз зазначив, що ранні правителі Каракола, ймовірно, підтримували контакти з віддаленими регіонами, що свідчить про можливе встановлення дипломатичних зв'язків з Теотіуаканом, розташованим майже за 1200 кілометрів.

Важливо

Одне з найбільших: у нещодавно виявленому поселенні кельтів знайшли понад 13 000 артефактів (фото)

Ці взаємодії відображають глобальнішу тенденцію спільних ритуалів та культурного обміну в Мезоамериці того часу.

Раніше Фокус писав про те, як кавалерійські мечі римської епохи призвели до значного відкриття. Вчені виявили древнє поселення, яке існувало впродовж століть.

Також ми розповідали про 300-річний затонулий корабель, який нещодавно виявили біля узбережжя Мадагаскару. Вчені вважають, що його потопили пірат