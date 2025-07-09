Одне з найбільших: у нещодавно виявленому поселенні кельтів знайшли понад 13 000 артефактів (фото)

Під час недавніх розкопок чеські археологи виявили стародавнє кельтське поселення. Це місце, розташоване поблизу Градец-Кралове, привернуло увагу завдяки своїм розмірам та потенціалу змінити уявлення про життя кельтів у Європі.

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Уперше помічене під час попередніх дорожніх досліджень у 2024 році, поселення повністю розкопали лише нещодавно. Дослідники з Університету Градец-Кралове, Музею Східної Богемії та Archaia Praha підтвердили, що комплекс площею 25 гектарів колись служив головним центром племені боїв, пише Arkeonews.

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"Це, безсумнівно, дуже важливе місце, яке виконувало економічні та соціальні функції", — заявив археолог Матоуш Голас, який брав участь у розкопках. Поселення, схоже, занепало поступово, а не в результаті конфлікту, можливо, через зміни в торгівлі або екологічні фактори.

Під час недавніх розкопок чеські археологи виявили стародавнє кельтське поселення

Команда виявила понад 13 000 артефактів, серед яких були золоті та срібні монети (деякі, ймовірно, викарбувані на місці) та керамічні форми для лиття монет.

Серед інших предметів — вишукана кераміка, металеві вироби, уламки дзеркал і балтійський бурштин, що свідчить про участь громади в далекій торгівлі через Бурштиновий шлях.

Особливо рідкісною знахідкою є уламок кераміки з гравіюванням коня, який рідко зустрічається в інших частинах Європи.

"Наявність бурштину, розкішної кераміки та місцевого виробництва монет свідчить про те, що це було не типове сільське поселення", — зазначив Томаш Мангель з Університету Градец-Кралове.

Команда виявила понад 13 000 артефактів, серед яких були золоті та срібні монети

Археологи також виявили гончарні печі, скляні майстерні та можливі ритуальні місця, що свідчить про структуроване та спеціалізоване суспільство.

За словами Мірослава Новака з Музею Східної Богемії, значення цього поселення можна порівняти з іншими відомими кельтськими центрами на півдні Німеччини та в регіоні Дунаю.

Це місце дає рідкісну можливість дослідити культуру Ла-Тен, цивілізацію залізного віку, відому своєю металургією, торговими мережами та складними племінними системами.

Період Ла-Тен, що тривав приблизно з 450 року до н. е. до римських завоювань, ознаменував пік кельтської експансії та інновацій. Названий на честь швейцарського місця на озері Невшатель, він характеризувався розвиненим ремеслом, стилізованим мистецтвом та зростаючими зв'язками між віддаленими регіонами.

Завдяки мінімальному втручанню, місце розкопок залишилося недоторканим, частково завдяки співпраці з кваліфікованими пошуківцями, які працювали під наглядом впродовж трьох років.

Хоча польові роботи закінчилися на початку 2025 року, зараз триває аналіз у Музеї Східної Богемії, де планується невелика виставка.

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Після детального дослідження буде організовано більшу виставку.

"Це відкриття дозволяє нам вивчати життя древніх кельтів з винятковою чіткістю", — сказав Голас, додавши, що виявлене поселення може суттєво вплинути на сучасні інтерпретації суспільства та торгівлі залізного віку в цьому регіоні.

Раніше Фокус писав про те, як кавалерійські мечі римської епохи призвели до значного відкриття. Вчені виявили древнє поселення, яке існувало впродовж століть.

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