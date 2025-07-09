Одно из крупнейших: в недавно обнаруженном поселении кельтов нашли более 13 000 артефактов (фото)

Во время недавних раскопок чешские археологи обнаружили древнее кельтское поселение. Это место, расположенное вблизи Градец-Кралове, привлекло внимание благодаря своим размерам и потенциалу изменить представление о жизни кельтов в Европе.

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Впервые замеченное во время предыдущих дорожных исследований в 2024 году, поселение полностью раскопали только недавно. Исследователи из Университета Градец-Кралове, Музея Восточной Богемии и Archaia Praha подтвердили, что комплекс площадью 25 гектаров когда-то служил главным центром племени боев, пишет Arkeonews.

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"Это, несомненно, очень важное место, которое выполняло экономические и социальные функции", — заявил археолог Матоуш Голас, участвовавший в раскопках. Поселение, похоже, пришло в упадок постепенно, а не в результате конфликта, возможно, из-за изменений в торговле или экологических факторов.

Во время недавних раскопок чешские археологи обнаружили древнее кельтское поселение

Команда обнаружила более 13 000 артефактов, среди которых были золотые и серебряные монеты (некоторые, вероятно, отчеканенные на месте) и керамические формы для литья монет.

Среди других предметов — изысканная керамика, металлические изделия, обломки зеркал и балтийский янтарь, что свидетельствует об участии общины в дальней торговле через Янтарный путь.

Особенно редкой находкой является обломок керамики с гравировкой лошади, который редко встречается в других частях Европы.

"Наличие янтаря, роскошной керамики и местного производства монет свидетельствует о том, что это было не типичное сельское поселение", — отметил Томаш Мангель из Университета Градец-Кралове.

Команда обнаружила более 13 000 артефактов, среди которых были золотые и серебряные монеты

Археологи также обнаружили гончарные печи, стеклянные мастерские и возможные ритуальные места, что свидетельствует о структурированном и специализированном обществе.

По словам Мирослава Новака из Музея Восточной Богемии, значение этого поселения можно сравнить с другими известными кельтскими центрами на юге Германии и в регионе Дуная.

Это место дает редкую возможность исследовать культуру Ла-Тен, цивилизацию железного века, известную своей металлургией, торговыми сетями и сложными племенными системами.

Период Ла-Тен, который длился примерно с 450 года до н. э. до римских завоеваний, ознаменовал пик кельтской экспансии и инноваций. Названный в честь швейцарского места на озере Невшатель, он характеризовался развитым ремеслом, стилизованным искусством и растущими связями между отдаленными регионами.

Благодаря минимальному вмешательству, место раскопок осталось нетронутым, частично благодаря сотрудничеству с квалифицированными поисковиками, которые работали под наблюдением в течение трех лет.

Хотя полевые работы закончились в начале 2025 года, сейчас продолжается анализ в Музее Восточной Богемии, где планируется небольшая выставка.

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После детального исследования будет организована большая выставка.

"Это открытие позволяет нам изучать жизнь древних кельтов с исключительной четкостью", — сказал Голас, добавив, что обнаруженное поселение может существенно повлиять на современные интерпретации общества и торговли железного века в этом регионе.

Ранее Фокус писал о том, как кавалерийские мечи римской эпохи привели к значительному открытию. Ученые обнаружили древнее поселение, которое существовало на протяжении веков.

Также мы рассказывали о 300-летнем затонувшем корабле, который недавно обнаружили у побережья Мадагаскара. Ученые считают, что его потопили пираты.