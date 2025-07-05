Римские кавалерийские мечи привели к открытию: в Глостершире нашли неизвестное поселение римских времен (фото)

Археологи обнаружили древнее поселение в Глостершире, Англия, которое датируется периодом перехода от железного века к римскому господству. К открытию привела находка двух римских кавалерийских мечей во время взлета поисковиков в 2023 году вблизи Уилсерси.

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После этого открытия организация Historic England профинансировала раскопки, проведенные в сотрудничестве с Cotswold Archaeology, пишет Arkeonews.

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Команда обнаружила остатки поселения, существовавшего в период от раннего до среднего железного века до I-II веков н. э. Среди примечательных особенностей поселения было возможное существование римской виллы с пристройками, хотя для подтверждения необходимы дальнейшие исследования.

Команда обнаружила остатки поселения, существовавшего в период от раннего до среднего железного века до I-II веков н. э. Фото: Cotswold Archaeology

Два меча, идентифицированные как спаты, отличались по дизайну. Один из них был украшен сложным узором, что указывает на то, что артефакт принадлежал солдату высшего ранга, тогда как более простой экземпляр, вероятно, служил кому-то с более низким статусом.

Эти мечи, почти уничтоженные сельскохозяйственным оборудованием, были найдены на глубине нескольких сантиметров под землей. После их извлечения эксперты лаборатории Historic England в Портсмуте провели рентгеновский анализ, чтобы исследовать римские техники металлообработки.

Два меча, идентифицированные как спаты, отличались по дизайну Фото: James Haris

Среди дополнительных находок были римские строительные материалы, такие как керамическая плитка, коробчатые каналы для подогрева пола и окрашенная штукатурка, что свидетельствует о хорошо развитой римской резиденции.

Расположенные неподалеку кольцевые рвы железного века и прямоугольная ограда добавляют дополнительных доказательств длительного заселения. Команда также обнаружила останки людей и животных, в частности захоронение железного века с железным браслетом и черепом лошади поблизости, хотя связь между ними остается неясной.

Сейчас Historic England рассматривает возможность признания этого места памятником архитектуры, чтобы сохранить его историческую ценность для будущих исследований Фото: Corinium Museum

По словам Иана Барнса, старшего археолога Historic England, раскопки дают "редкую возможность заглянуть в века поселенческой деятельности", в частности иллюстрируя, как местные общины адаптировались во время римского завоевания Британии.

Мечи будут выставлены на обозрение общественности в музее Corinium в Сиренсестере со 2 августа. Гленн Мэннинг, который обнаружил оружие, описал этот момент как "невероятный — почти как столкновение звезд".

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Сейчас Historic England рассматривает возможность признания этого места памятником архитектуры, чтобы сохранить его историческую ценность для будущих исследований.

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