Римські кавалерійські мечі призвели до відкриття: у Глостерширі знашли невідоме поселення римських часів (фото)

Археологи виявили стародавнє поселення у Глостерширі, Англія, яке датується періодом переходу від залізного віку до римського панування. До відкриття призвела знахідка двох римських кавалерійських мечів під час зльоту пошуківців у 2023 році поблизу Вілсерсі.

Related video

Після цього відкриття організація Historic England профінансувала розкопки, проведені у співпраці з Cotswold Archaeology, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Команда виявила залишки поселення, що існувало в період від раннього до середнього залізного віку до I-II століть н. е. Серед примітних особливостей поселення було можливе існування римської вілли з прибудовами, хоча для підтвердження необхідні подальші дослідження.

Команда виявила залишки поселення, що існувало в період від раннього до середнього залізного віку до I-II століть н. е. Фото: Cotswold Archaeology

Два мечі, ідентифіковані як спати, відрізнялися за дизайном. Один з них був оздоблений складним візерунком, що вказує на те, що артефакт належав солдату вищого рангу, тоді як простіший екземпляр, ймовірно, служив комусь із нижчим статусом.

Ці мечі, майже знищені сільськогосподарським обладнанням, були знайдені на глибині декількох сантиметрах під землею. Після їх вилучення експерти лабораторії Historic England у Портсмуті провели рентгенівський аналіз, щоб дослідити римські техніки металообробки.

Два мечі, ідентифіковані як спати, відрізнялися за дизайном Фото: James Haris

Серед додаткових знахідок були римські будівельні матеріали, такі як керамічна плитка, коробчасті канали для підігріву підлоги та пофарбована штукатурка, що свідчить про добре розвинену римську резиденцію.

Розташовані неподалік кільцеві рови залізного віку та прямокутна огорожа додають додаткових доказів тривалого заселення. Команда також виявила останки людей і тварин, зокрема поховання залізного віку з залізним браслетом і черепом коня поблизу, хоча зв'язок між ними залишається неясним.

Наразі Historic England розглядає можливість визнання цього місця пам'яткою архітектури, щоб зберегти його історичну цінність для майбутніх досліджень Фото: Corinium Museum

За словами Іана Барнса, старшого археолога Historic England, розкопки дають "рідкісну можливість зазирнути в століття поселенської діяльності", зокрема ілюструючи, як місцеві громади адаптувалися під час римського завоювання Британії.

Мечі будуть виставлені на огляд громадськості в музеї Corinium у Сіренсестері з 2 серпня. Гленн Меннінг, який виявив зброю, описав цей момент як "неймовірний — майже як зіткнення зірок".

Важливо

Взуття гігантів: археологи знайшли дещо незвичне у римському форті (фото)

Наразі Historic England розглядає можливість визнання цього місця пам'яткою архітектури, щоб зберегти його історичну цінність для майбутніх досліджень.

Раніше Фокус писав про рідкісний артефакт часів Кушанського царства. 2000-річний глиняний глечик нещодавно виявили поблизу села Сарбанд, Таджикистан.

Також ми розповідали про древнє поселення, яке виявили на острові Шуяк. Завдяки цьому відкриттю вчені дізналися, що корінні народи Аляски жили там ще 7000 років тому.