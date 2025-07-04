На острові Шуяк археологи виявили поселення корінних народів Аляски: найдавнішому 7000 років (фото)

На острові Шуяк в Алясці археологи виявили сліди одного з найдавніших поселень корінних народів у цьому регіоні. Дослідження, яке тривало кілька років і завершилося цієї весни, пролило нове світло на раннє заселення людини в частині Кадьяцього архіпелагу, яка довгий час залишалася поза увагою.

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Під час розкопок на острові дослідники з археологічної групи музею Алутік виявили численні поселення, більшість з яких були розташовані на східній стороні. Серед найвизначніших знахідок — поселення, якому майже 7000 років тому, що робить його найдавнішим відомим місцем проживання корінних жителів на острові, пише Arkeonews.

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За словами куратора археології в музеї Алутік Патріка Солтонстолла, серед знахідок є село з 11 ямами для будинків, в яких, ймовірно, близько 300 років тому проживало від 200 до 300 людей. "Але ще більш дивовижним є те, що поблизу знаходиться поселення, якому приблизно 7000 років, що робить його найдавнішим з усіх, які ми коли-небудь знаходили на острові", — зазначив вчений. Це ставить під сумнів попередні припущення про те, що острів був малонаселеним.

Острів Шуяк, відомий як Сууак мовою алутік, має давню культурну історію, що сягає щонайменше 7500 років. Історичні джерела свідчать, що на острові було кілька поселень, частина з яких існували ще наприкінці 1700-х років.

У XX столітті сім'ї алутіки відвідували острів, не для постійного проживання, а для риболовлі. Промислова діяльність тривала до 1976 року, аж поки компанія Washington Fish and Oyster Company припинила свою діяльність на острові.

Острів Шуяк, відомий як Сууак мовою алутік, має давню культурну історію, що сягає щонайменше 7500 років Фото: USGS

Зміни в навколишньому середовищі несподівано допомогли зберегти ці стародавні місця. Після землетрусу 1964 року земля почала підійматися швидше, ніж рівень моря, що дозволило рослинності стабілізувати прибережні райони.

"Зараз ми бачимо, як трава стабілізує пляжі, що є гарною новиною для збереження місця", — сказав Салтонстолл. Моллі Оделл, директор музею з археології, додала, що зменшення ерозії та підвищення стабільності також допомагають запобігти крадіжкам артефактів.

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Вона закликала громадськість повідомляти про будь-які культурні матеріали, які вони зустрічають, а не вилучати їх. Співпраця музею з парками штату Аляска триває, і нову виставку, присвячену археології Шуяка, планується відкрити пізніше цього літа.

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