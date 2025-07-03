Взуття гігантів: археологи знайшли дещо незвичне у римському форті (фото)

Археологи в північній Англії виявили колекцію надзвичайно великих шкіряних підошов для взуття римських часів, деякі з яких мають довжину понад 30 сантиметрів. Ці знахідки виявили на території форту Магна поблизу Адріанового валу.

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За словами археологині Елізабет Грін із Західного університету в Онтаріо, Канада, вісім із виявлених черевиків значно більші за більшість римського взуття, знайденого на сусідніх археологічних пам'ятках, пише Live Science.

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Форт Магна, також відомий як Карворан, розташований приблизно за 11 кілометрів на захід від форту Віндоланда і є джерелом дедалі більшої кількості археологічних артефактів, збережених в унікальних умовах.

Один особливо великий черевик, виявлений у вузькому заповненому водою рові, мав довжину 32,6 сантиметра, що робить його найбільшим римським черевиком, знайденим у цьому регіоні. Для порівняння, лише 16 з 3704 вимірюваних черевиків з Віндоланди перевищували 30 сантиметрів — менше половини відсотка.

Фото: The Vindolanda Trust

Затоплене середовище рову допомогло зберегти 32 шкіряні черевики розміром від дитячих до дорослих. Вони доповнюють більш широку регіональну колекцію римського взуття, яка включає понад 5000 черевиків з Віндоланди.

Дослідники досі не впевнені, чому в форті Магна було так багато великого взуття. Ендрю Бірлі з Vindolanda Trust припускає, що це може відображати фізичну або культурну різноманітність римських військ, розміщених уздовж Андріанового валу.

Грін, який каталогізував всю колекцію взуття з Віндоланди, зазначив, що взуття з форту ще не було законсервовано — процес, який зазвичай спричиняє незначне ушкодження — але навіть з урахуванням цього, розміри залишаються надзвичайними.

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Ці знахідки дають реальне уявлення про різноманітність римських військових спільнот. Як зазначив Бірлі, такі відмінності допомагають проілюструвати індивідуальність людей, життя яких зафіксовано через предмети, які вони залишили після себе.

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