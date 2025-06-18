Римські прокляття у Біблії: як вони туди потрапили (фото)

У Римській імперії для зведення особистих рахунків часто використовували свинцеві таблички з прокляттями, які ховали в місцях, пов'язаних з підземним світом. Ці практики привернули увагу дослідників, які вивчають їхній вплив на ранні християнські тексти.

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Професор доктор Міхаель Гельшер з Рурського університету в Бохумі вивчив понад 1700 таких артефактів, виявивши, як ці таблички, відомі як defixiones, відігравали центральну роль у повсякденному релігійному житті між 500 роком до н. е. і 500 роком н. е., пише Arkeonews.

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"Оскільки ці прокляття часто записували, ми можемо їх читати і вивчати й сьогодні", — каже Гельшер. Він зазначив, що хоча повідомлення були різними — від загальних скарг на кшталт "хто вкрав мій купальний костюм" до цілеспрямованих нападів на конкретних осіб — вони послідовно закликали божественні або демонічні сили і мали залишатися ефективними, доки таблички залишалися прихованими.в

Професор доктор Міхаель Гельшер з Рурського університету в Бохумі вивчив понад 1700 таких артефактів Фото: Damian Gorczany

Багато з них поховані в могилах, кинуті у воду або розміщені в священних місцях, іноді в супроводі символічних предметів, таких як проколені фігурки або кістки тварин. Попри те, що за римським законом вони були офіційно заборонені через їх магічний характер, ці прокляття широко поширилися, особливо завдяки римській військовій експансії, і знайдені по всій імперії — від Риму і Тріра до Малої Азії та Британії.

Особливу значущість дослідженням Гельшера надає його аналіз того, як ці стародавні ритуали могли вплинути на елементи Нового Заповіту, зокрема на Книгу Одкровення. Гельшер вказує на паралелі, такі як 13 розділ, де з моря виринає звірина з блюзнірськими іменами — схожа на прокляття, викарбувані на свинцевих табличках.

Драматичне зображення падіння Вавилону в 18-му розділі, де ангел кидає камінь у море, віддзеркалює акт занурення таблички з прокляттям, щоб засудити ворога. Ці посилання, як стверджує Гельшер, показують, як ранні християнські автори переосмислили римські магічні практики, щоб висловити теологічний опір і ствердити верховенство свого Бога над римською владою.

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Гельшер зазначає, що сама Біблія містить прокляття поряд із благословеннями. Навіть Ісус, в одному з євангельських оповідань, проклинає фігове дерево. Ці приклади спонукають читачів замислитися над тим, як слова можуть шкодити або зцілювати.

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