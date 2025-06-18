Скарабей Хатнефер: золотий артефакт знатної єгиптянки їй не належав (фото)

Знайдене у гробниці Хатнефер в Єгипті під час розкопок у 1930-х роках золоте намисто з амулетом у формі скарабея вважалося талісманом, що супроводжував свою власницю в загробне життя. Однак, як виявили вчені, прикрасу спочатку виготовили для когось іншого.

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Нове дослідження стародавнього артефакту відкрило незвичайні подробиці про похоронні звичаї та перепрофілювання священних предметів у Стародавньому Єгипті, пише Live Science.

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Артефакт, який знайшли у гробниці Хатнефер та її чоловіка Рамоса, зараз виставлено в Музеї мистецтв Метрополітен у Нью-Йорку. Вирізаний із серпентиніту, зеленувато-сірий скарабей має довжину приблизно 6,6 см і висить на золотому ланцюжку довжиною 77,5 см.

Дослідники відзначили, що ім'я Хатнефер викарбувано поверх раніше стертого тексту на амулеті Фото: Вікіпедія

Дослідники відзначили, що ім'я Хатнефер викарбувано поверх раніше стертого тексту на амулеті. За даними Метрополітен-музею, це означає, що спочатку цей амулет не був виготовлений для неї. Напис містить уривок з "Книги мертвих" про зважування серця, центральний ритуал в єгипетських віруваннях про загробне життя.

У давньоєгипетській традиції серце вважалося осередком інтелекту та пам'яті і відігравало ключову роль у визначенні того, чи може людина потрапити в Дуат, або підземний світ. Богиня Маат, що символізувала справедливість і правду, зважувала серце, щоб судити про цінність людини.

Так званий "серцевий скарабей" служив для того, щоб серце не давало неправдивих свідчень під час цього суду.

Переклад напису на артефакті звучить так: "Серце моєї матері, серце моєї матері, серце мого (справжнього) єства, не повставай проти мене як свідок; не судись зі мною в суді; не чини опір мені в присутності хранителя рівноваги. Ти є моє тілесне ка, Хнум, який оживив мої кінцівки. Коли ти піднімешся до досконалості, з якої ми походимо, не змушуй наші імена смердіти перед оточенням, яке створює людство на своїх належних місцях, а нехай все буде добре з нами і зі слухачем, щоб суддя міг радіти. Не вигадуй брехні проти мене в присутності бога, бо твій розрахунок наближається".

Ця знахідка дає цінне уявлення про те, як священні предмети іноді використовували повторно або перепризначалися навіть для осіб високого статусу.

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Хатнефер, яка, як вважається, померла у віці близько 60 років, була похована з дзеркалами, косметикою та високоякісним постільною білизною, що свідчить про комфортне та впливове життя.

Її намисто зі скарабеєм не тільки мало символічне значення, але й проливає світло на персоналізацію та адаптацію похоронних предметів у Стародавньому Єгипті.

Раніше Фокус писав про один із найдавніших зразків зшитого одягу — лляну тарханську сукню, яку виявили в єгипетській гробниці. Їй понад 5000 років.

А також ми розповідали про незвичайний скарб вікінгів, який виявили в Німеччині. Серед знайдених предметів кулон, арабські дирхеми, кресало, точильний камінь і глиняні черепки. Однак один артефакт досі не дає дослідникам зрозуміти своє призначення.