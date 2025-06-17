Рунічний камінь із християнською молитвою: як такий артефакт опинився в Канаді (фото)

На півночі Онтаріо дослідники виявили артефакт, який викликав цікавість істориків у всьому світі. Поблизу міста Вава знайшли вирізьблений камінь з найдовшим відомим рунічним написом у Північній Америці — і єдиним у світі, що містить повний текст "Отче наш".

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Напис, вперше помічений близько семи років тому, складається з 255 рунічних символів, розташованих на прямокутній панелі розміром приблизно 1,2 на 1,5 метра. Поруч із рунами зображено човен, на якому перебувають 16 фігур і 14 знаків "X", пише Arkeonews.

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Фотографії незвичайних різьблень були надіслані Раяну Примроузу та Девіду Гадзалі з Онтарійського центру археологічної освіти (OCARE), які розпочали довготривале дослідження артефакту.

Примроуз прокоментував: "Це, безперечно, одне з найнесподіваніших відкриттів у моїй кар'єрі. Це абсолютно захопливо".

Напис, вперше помічений близько семи років тому, складається з 255 рунічних символів Фото: Photo courtesy of Ryan Primrose

Щоб підтвердити природу символів, Примроуз звернувся за допомогою до доктора Генріка Вільямса, всесвітньо визнаного рунолога зі Швеції. Доктор Вільямс визначив, що символи належать до варіанту алфавіту Футарк, який використовував Йоганнес Буреус на початку 1600-х років.

Вчений підтвердив, що текст є шведською версією "Отче наш", і не виявив жодних ознак підробки. Подальше розслідування, в якому брала участь Лорейн Дженсен з Американської асоціації рунічних досліджень, ще раз підтвердило автентичність напису.

Вільямс зазначив у своєму звіті, що хоча на кількох каменях у Північній Америці нібито є руни, насправді їх є лише декілька, і більшість з них є сучасними. Цей конкретний напис, за його словами, виділяється як перший підтверджений рунічний камінь в Онтаріо і єдиний у своєму роді в світі.

Історичні підказки дають можливе пояснення того, як з'явився напис. Примроуз вказав на записи XIX століття, які свідчать, що шведські робітники працювали в регіональних торгових постах компанії Гудзонова затока, включаючи сусідній Мічіпікотен.

Виходячи з ознак зносу та історичного контексту, різьблення, ймовірно, датується початком або серединою 1800-х років. Хоча його вік не свідчить про діяльність вікінгів у давнину, і Вільямс, і Примроуз сходяться на думці, що це важлива і загадкова реліквія.

Відсутність додаткових артефактів на місці лише поглиблює загадку, а можливості варіюються від імпровізованого місця поклоніння до приватного акту поклоніння окремого торговця.

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Зараз ведуться роботи з збереження цього місця. Примроуз подав заявку на отримання прав оренди і сподівається отримати фінансування для будівництва захисного укриття. Його мета — до кінця літа перетворити цю місцевість на історичну пам'ятку, щоб відвідувачі могли дослідити рідкісну пам'ятку.

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