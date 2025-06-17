Послання у залізі: у Нідерландах знайшли старовинний меч з унікальним орнаментом (фото)

У нідерландській провінції Утрехт виявили старовинний меч, якому майже тисяча років. Зброя привернула увагу завдяки викарбуваному на її лезі символу — емблемі, що має зв'язок як з віруваннями вікінгів, так і з середньовічною європейською традицією.

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Зараз об'єкт зберігається у Національному музеї старожитностей у Лейдені, пропонуючи новий погляд на складний культурний ландшафт ранньосередньовічної Європи, пише Arkeonews.

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Меч знайшли під час днопоглиблювальних робіт у річці Корте-Ліншотен. Пізніше експерти підтвердили, що він має візерунок "нескінченного вузла" — емблему, що складається з п'яти переплетених квадратів всередині кола.

Меч знайшли під час днопоглиблювальних робіт у річці Фото: Landgoed Linschoten

За даними Національного музею старожитностей у Лейдені, цей візерунок має давні асоціації з силою, вірністю та духовною єдністю серед германських і скандинавських народів.

Примітно, що вузол залишається видимим, попри вік меча, завдяки інкрустації з мідного сплаву, яка витримала століття.

На зворотному боці клинка археологи виявили ще один важливий символ: сонячне колесо, мотив круглого хреста, який колись використовувався в середньовічних християнських обрядах, особливо в перехідних регіонах, де язичницька і християнська культури зливалися воєдино.

На зворотному боці клинка археологи виявили ще один важливий символ Фото: Landgoed Linschoten

Збереженню меча значною мірою завдячує бідній на кисень глині русла річки, яка допомогла захистити його від корозії. Після виявлення зброя пройшла десятитижневий процес консервації, що включав екстракцію солі та обробку таніном.

Відмінний стан і відсутність піхов дозволяють припустити, що зброю помістили в річку навмисно, з ритуальною метою. Навколишня територія, яка на момент втрати була здебільшого незаселеною, підтримує теорію символічного підношення, а не випадкової втрати.

Представник міської ради Монтфорта зауважив, що об'єкт має більше, ніж військову цінність, назвавши його "посланням у залізі, збереженим впродовж майже тисячоліття".

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Меч, який зараз знаходиться на виставці в Національному музеї старожитностей у Лейдені, залишатиметься частиною експозиції нових надходжень музею до вересня 2025 року.

Подарований муніципалітетом Монтфорта і ландграфством Лінсхотен, цей меч тепер слугує відчутним зв'язком з ранніми європейськими віруваннями і ремеслами.

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