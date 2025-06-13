Ховався під іржею: 1100-річний артефакт із забороненого острова розкрився у всій красі (фото)

У центрі уваги дослідників опинився спис періоду Кофун, який виявили на острові Окіносіма в Японії. Цей артефакт проливає нове світло на церемоніальні практики ранньої японської державності.

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Дослідники підтвердили, що на списі, який тривалий час був вкритий іржею, є складні візерунки у вигляді фенікса та виноградної лози. Вони інкрустовані золотом, за допомогою техніки обробки металу кіндзоган, пише Arkeonews.

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Знайдений у 1954 році під валуном на острові Окіносіма, 30,5-сантиметровий спис був вкладений у піхви з позолоченої бронзи, але донедавна залишався майже недослідженим.

Використовуючи передові технології сканування, такі як рентгенівська комп'ютерна томографія високої роздільної здатності та рентгенівська флуоресценція, вчені змогли повністю розкрити конструкцію артефакту.

Експерти, такі як Тошинорі Мізуно з Археологічного інституту Кашіхари, відзначили символічну та технічну витонченість списа, назвавши його чудовим прикладом ритуальної майстерності епохи Ямато.

Дослідники підтвердили, що на списі, який тривалий час був вкритий іржею, є складні візерунки Фото: Kengo Hiyoshi

"Цей спис демонструє надзвичайну відданість держави Ямато духовним обрядам, що проводилися на Окіносімі", — заявив Мізуно. Тадаші Нісітані з Університету Кюсю наголосив на унікальності артефакту, зазначивши, що він є підтвердженням розвинених релігійних традицій ранньої Японії.

Острів Окінасіма, розташований у морі Генкай, здавна шанувався як місце морських ритуалів. Острів залишається закритим для широкого загалу: відвідувачі-чоловіки зобов'язані пройти ритуал очищення перед висадкою на берег, тоді як жінкам вхід суворо заборонений.

З IV по IX століття острів відігравав важливу роль у церемоніях, під час яких молилися за безпеку на морі під час подорожей до Корейського півострова. Ці обряди залишили по собі понад 80 000 підношень, серед яких бронзові дзеркала, мечі та скляні намиста, багато з яких зараз визнані національними скарбами Японії.

Цей спис вирізняється своєю витонченістю. Мотив фенікса, символу миру та божественної опіки, вказує на духовну функцію, можливо, для закликання небесного захисту.

Техніка інкрустації золотом, відома як кіндзоган, передбачає вкладання дорогоцінного металу в різьблені пази — процес, що вимагає виняткової майстерності. Деякі стилістичні елементи натякають на вплив континентальної Азії, хоча конструкція зброї є суто японською.

Зусилля зі збереження пам'яток тривають, а Агентство у справах культури Японії підтримує аналіз понад 4200 металевих артефактів з острова.

Ця ініціатива, якою керує Рада зі збереження та використання Священного острова Окіносіма та пов'язаних з ним об'єктів регіону Мунаката, об'єднує службовців святинь, експертів з питань культури та місцеву владу.

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З часу визнання Окіносіми об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО у 2017 році, він залишається важливою ланкою для розуміння духовної спадщини Японії. Спис є матеріальним доказом періоду, коли політична влада і релігійна відданість були нероздільними на цьому священному острові.

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