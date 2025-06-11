Національний скарб виявився фальшивкою: вчені розвіяли міф срібного скарбу Нідерландів

Дослідники вивчили походження срібної миски, яка, як вважається, виготовлена з іспанського скарбу, захопленого біля узбережжя Карибського моря в 1628 році. Новий аналіз ставить під сумнів походження артефакту, який є частиною колекції одного з найбільших музеїв Нідерландів.

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Про це пише Phys.org.

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Дослідження, проведене під керівництвом докторки Йоосє ван Беннеком та її команди, було зосереджено на срібному наборі з глечика та миски, що зберігається в Рейксмузеї в Амстердамі.

Глечик має чіткі клейма, включаючи ім'я срібника Франсіско Енріке та маркування, що вказує на дату його створення між 1606 і 1628 роками. Напис також свідчить, що він виготовлений зі срібла, захопленого адміралом Пітером Пітерсом Хейном у 1628 році.

Однак миска має іншу історію. Артефакт має клеймо, пов'язане з Гаагою, та напис 1684 року, що посилається на Палату Лабіринту Вест-Індської компанії, що вказує на інше призначення та пізнішу дату. Історичні записи не згадують про миску до 1808 року, що ще більше ставить під сумнів її зв'язок зі знаменитим скарбом.

Щоб визначити походження срібла, дослідники використовували аналіз співвідношення ізотопів свинцю (LIR), який дозволяє відстежити джерело металу шляхом ідентифікації домішок свинцю.

Більшість срібла в той період походила з великих копалень у Болівії та Мексиці, а європейські джерела включали такі регіони, як Богемія та Тіроль.

Дослідження показало, що глечик дійсно виготовили з мексиканського срібла, що відповідає матеріалу скарбового флоту, тоді як миска складається зі срібла різного походження.

Це свідчить про те, що глечик може мати справжній зв'язок з нальотом 1628 року, а миска — ні. Як зазначає ван Беннеком, переплавлення та змішування срібла було поширеною практикою, особливо в Голландській республіці.

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Ці нові докази проливають світло на те, як предмети стають символами національної гордості. Міф про миску, ймовірно, сформувався в XIX столітті, в період, коли європейські народи акцентували увагу на історії та героїзмі для формування національної ідентичності.

Раніше Фокус писав про стародавній монастир в Стамбулі, відомий як Кривава церква. Це єдина купольна візантійська церква в місті, яка досі функціонує як місце поклоніння і ніколи не була перетворена на мечеть.

Також ми розповідали про рідкісне відкриття у Німеччині. Дослідники виявили поховальні урни бронзового віку, які збереглися неушкодженими до наших часів.