Национальный клад оказался фальшивкой: ученые развеяли миф серебряного клада Нидерландов

Исследователи изучили происхождение серебряной миски, которая, как считается, изготовлена из испанского клада, захваченного у побережья Карибского моря в 1628 году. Новый анализ ставит под сомнение происхождение артефакта, который является частью коллекции одного из крупнейших музеев Нидерландов.

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Об этом пишет Phys.org.

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Исследование, проведенное под руководством доктора Йоосе ван Беннек и ее команды, было сосредоточено на серебряном наборе из кувшина и миски, который хранится в Рейксмузее в Амстердаме.

Кувшин имеет четкие клейма, включая имя серебряника Франсиско Энрике и маркировку, указывающую на дату его создания между 1606 и 1628 годами. Надпись также гласит, что он изготовлен из серебра, захваченного адмиралом Питером Питерсом Хейном в 1628 году.

Однако миска имеет другую историю. Артефакт имеет клеймо, связанное с Гаагой, и надпись 1684 года, ссылающаяся на Палату Лабиринта Вест-Индской компании, что указывает на другое назначение и более позднюю дату. Исторические записи не упоминают о миске до 1808 года, что еще больше ставит под сомнение ее связь со знаменитым сокровищем.

Чтобы определить происхождение серебра, исследователи использовали анализ соотношения изотопов свинца (LIR), который позволяет отследить источник металла путем идентификации примесей свинца.

Большинство серебра в тот период происходило из крупных рудников в Боливии и Мексике, а европейские источники включали такие регионы, как Богемия и Тироль.

Исследование показало, что кувшин действительно изготовили из мексиканского серебра, соответствующего материалу кладового флота, тогда как миска состоит из серебра разного происхождения.

Это свидетельствует о том, что кувшин может иметь настоящую связь с налетом 1628 года, а миска — нет. Как отмечает ван Беннеком, переплавка и смешивание серебра было распространенной практикой, особенно в Голландской республике.

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Эти новые доказательства проливают свет на то, как предметы становятся символами национальной гордости. Миф о миске, вероятно, сформировался в XIX веке, в период, когда европейские народы акцентировали внимание на истории и героизме для формирования национальной идентичности.

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