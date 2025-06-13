Прятался под ржавчиной: 1100-летний артефакт с запретного острова раскрылся во всей красе (фото)

В центре внимания исследователей оказалось копье периода Кофун, которое обнаружили на острове Окиносима в Японии. Этот артефакт проливает новый свет на церемониальные практики ранней японской государственности.

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Исследователи подтвердили, что на копье, которое долгое время было покрыто ржавчиной, есть сложные узоры в виде феникса и виноградной лозы. Они инкрустированы золотом, с помощью техники обработки металла киндзоган, пишет Arkeonews.

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Найденное в 1954 году под валуном на острове Окиносима, 30,5-сантиметровое копье было вложено в ножны из позолоченной бронзы, но до недавнего времени оставалось почти неисследованным.

Используя передовые технологии сканирования, такие как рентгеновская компьютерная томография высокого разрешения и рентгеновская флуоресценция, ученые смогли полностью раскрыть конструкцию артефакта.

Эксперты, такие как Тошинори Мизуно из Археологического института Кашихары, отметили символическую и техническую утонченность копья, назвав его великолепным примером ритуального мастерства эпохи Ямато.

Исследователи подтвердили, что на копье, которое длительное время было покрыто ржавчиной, есть сложные узоры Фото: Kengo Hiyoshi

"Это копье демонстрирует чрезвычайную преданность государства Ямато духовным обрядам, проводившимся на Окиносими", — заявил Мизуно. Тадаши Ниситани из Университета Кюсю отметил уникальность артефакта, отметив, что он является подтверждением развитых религиозных традиций ранней Японии.

Остров Окинасима, расположенный в море Генкай, издавна почитался как место морских ритуалов. Остров остается закрытым для широкой общественности: посетители-мужчины обязаны пройти ритуал очищения перед высадкой на берег, тогда как женщинам вход строго запрещен.

С IV по IX век остров играл важную роль в церемониях, во время которых молились за безопасность на море во время путешествий на Корейский полуостров. Эти обряды оставили после себя более 80 000 подношений, среди которых бронзовые зеркала, мечи и стеклянные бусы, многие из которых сейчас признаны национальными сокровищами Японии.

Это копье отличается своим изяществом. Мотив феникса, символа мира и божественной опеки, указывает на духовную функцию, возможно, для призыва небесной защиты.

Техника инкрустации золотом, известная как киндзоган, предполагает вкладывание драгоценного металла в резные пазы — процесс, требующий исключительного мастерства. Некоторые стилистические элементы намекают на влияние континентальной Азии, хотя конструкция оружия является сугубо японской.

Усилия по сохранению памятников продолжаются, а Агентство по делам культуры Японии поддерживает анализ более 4200 металлических артефактов с острова.

Эта инициатива, которой руководит Совет по сохранению и использованию Священного острова Окиносима и связанных с ним объектов региона Мунаката, объединяет служащих святынь, экспертов по вопросам культуры и местные власти.

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Со времени признания Окиносимы объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году, он остается важным звеном для понимания духовного наследия Японии. Копье является материальным доказательством периода, когда политическая власть и религиозная преданность были неразделимы на этом священном острове.

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