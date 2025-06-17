Послание в железе: в Нидерландах нашли старинный меч с уникальным орнаментом (фото)

В нидерландской провинции Утрехт обнаружили старинный меч, которому почти тысяча лет. Оружие привлекло внимание благодаря выгравированному на его лезвии символу — эмблеме, имеющей связь как с верованиями викингов, так и со средневековой европейской традицией.

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Сейчас объект хранится в Национальном музее древностей в Лейдене, предлагая новый взгляд на сложный культурный ландшафт раннесредневековой Европы, пишет Arkeonews.

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Меч нашли во время дноуглубительных работ в реке Корте-Линшотен. Позже эксперты подтвердили, что он имеет узор "бесконечного узла" — эмблему, состоящую из пяти переплетенных квадратов внутри круга.

Меч нашли во время дноуглубительных работ в реке Фото: Landgoed Linschoten

По данным Национального музея древностей в Лейдене, этот узор имеет давние ассоциации с силой, верностью и духовным единством среди германских и скандинавских народов.

Примечательно, что узел остается видимым, несмотря на возраст меча, благодаря инкрустации из медного сплава, которая выдержала столетия.

На обратной стороне клинка археологи обнаружили еще один важный символ: солнечное колесо, мотив круглого креста, который когда-то использовался в средневековых христианских обрядах, особенно в переходных регионах, где языческая и христианская культуры сливались воедино.

На обратной стороне клинка археологи обнаружили еще один важный символ Фото: Landgoed Linschoten

Сохранению меча в значительной степени обязан бедной кислородом глине русла реки, которая помогла защитить его от коррозии. После обнаружения оружие прошло десятинедельный процесс консервации, включавший экстракцию соли и обработку танином.

Отличное состояние и отсутствие ножен позволяют предположить, что оружие поместили в реку намеренно, с ритуальной целью. Окружающая территория, которая на момент потери была по большей части необитаемой, поддерживает теорию символического подношения, а не случайной потери.

Представитель городского совета Монтфорта отметил, что объект имеет больше, чем военную ценность, назвав его "посланием в железе, сохраненным на протяжении почти тысячелетия".

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Меч, который сейчас находится на выставке в Национальном музее древностей в Лейдене, будет оставаться частью экспозиции новых поступлений музея до сентября 2025 года.

Подаренный муниципалитетом Монтфорта и ландграфством Линсхотен, этот меч теперь служит ощутимой связью с ранними европейскими верованиями и ремеслами.

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