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Технологии и наука

Рунический камень с христианской молитвой: как такой артефакт оказался в Канаде (фото)

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Фото: Photo courtesy of Ryan Primrose | На севере Онтарио исследователи обнаружили артефакт, который вызвал интерес историков во всем мире

На севере Онтарио исследователи обнаружили артефакт, который вызвал интерес историков во всем мире. Вблизи города Вава нашли вырезанный камень с самой длинной известной рунической надписью в Северной Америке — и единственной в мире, содержащей полный текст "Отче наш".

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Надпись, впервые замеченная около семи лет назад, состоит из 255 рунических символов, расположенных на прямоугольной панели размером примерно 1,2 на 1,5 метра. Рядом с рунами изображена лодка, на которой находятся 16 фигур и 14 знаков "X", пишет Arkeonews.

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Фотографии необычных резьб были отправлены Райану Примроузу и Дэвиду Гадзали из Онтарийского центра археологического образования (OCARE), которые начали долговременное исследование артефакта.

Примроуз прокомментировал: "Это, бесспорно, одно из самых неожиданных открытий в моей карьере. Это абсолютно захватывающе".

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Надпись, впервые замеченная около семи лет назад, состоит из 255 рунических символов
Фото: Photo courtesy of Ryan Primrose

Чтобы подтвердить природу символов, Примроуз обратился за помощью к доктору Генрику Уильямсу, всемирно признанному рунологу из Швеции. Доктор Уильямс определил, что символы принадлежат к варианту алфавита Футарк, который использовал Йоханнес Буреус в начале 1600-х годов.

Ученый подтвердил, что текст является шведской версией "Отче наш", и не обнаружил никаких признаков подделки. Дальнейшее расследование, в котором участвовала Лорейн Дженсен из Американской ассоциации рунических исследований, еще раз подтвердило подлинность надписи.

Уильямс отметил в своем отчете, что хотя на нескольких камнях в Северной Америке якобы есть руны, на самом деле их есть только несколько, и большинство из них являются современными. Эта конкретная надпись, по его словам, выделяется как первый подтвержденный рунический камень в Онтарио и единственный в своем роде в мире.

Исторические подсказки дают возможное объяснение того, как появилась надпись. Примроуз указал на записи XIX века, которые свидетельствуют, что шведские рабочие работали в региональных торговых постах компании Гудзонова залива, включая соседний Мичипикотен.

Исходя из признаков износа и исторического контекста, резьба, вероятно, датируется началом или серединой 1800-х годов. Хотя ее возраст не свидетельствует о деятельности викингов в древности, и Уильямс, и Примроуз сходятся во мнении, что это важная и загадочная реликвия.

Отсутствие дополнительных артефактов на месте только усугубляет загадку, а возможности варьируются от импровизированного места поклонения до частного акта поклонения отдельного торговца.

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Сейчас ведутся работы по сохранению этого места. Примроуз подал заявку на получение прав аренды и надеется получить финансирование для строительства защитного укрытия. Его цель — до конца лета превратить эту местность в историческую достопримечательность, чтобы посетители могли исследовать редкую достопримечательность.

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