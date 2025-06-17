Рунический камень с христианской молитвой: как такой артефакт оказался в Канаде (фото)

На севере Онтарио исследователи обнаружили артефакт, который вызвал интерес историков во всем мире. Вблизи города Вава нашли вырезанный камень с самой длинной известной рунической надписью в Северной Америке — и единственной в мире, содержащей полный текст "Отче наш".

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Надпись, впервые замеченная около семи лет назад, состоит из 255 рунических символов, расположенных на прямоугольной панели размером примерно 1,2 на 1,5 метра. Рядом с рунами изображена лодка, на которой находятся 16 фигур и 14 знаков "X", пишет Arkeonews.

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Фотографии необычных резьб были отправлены Райану Примроузу и Дэвиду Гадзали из Онтарийского центра археологического образования (OCARE), которые начали долговременное исследование артефакта.

Примроуз прокомментировал: "Это, бесспорно, одно из самых неожиданных открытий в моей карьере. Это абсолютно захватывающе".

Надпись, впервые замеченная около семи лет назад, состоит из 255 рунических символов Фото: Photo courtesy of Ryan Primrose

Чтобы подтвердить природу символов, Примроуз обратился за помощью к доктору Генрику Уильямсу, всемирно признанному рунологу из Швеции. Доктор Уильямс определил, что символы принадлежат к варианту алфавита Футарк, который использовал Йоханнес Буреус в начале 1600-х годов.

Ученый подтвердил, что текст является шведской версией "Отче наш", и не обнаружил никаких признаков подделки. Дальнейшее расследование, в котором участвовала Лорейн Дженсен из Американской ассоциации рунических исследований, еще раз подтвердило подлинность надписи.

Уильямс отметил в своем отчете, что хотя на нескольких камнях в Северной Америке якобы есть руны, на самом деле их есть только несколько, и большинство из них являются современными. Эта конкретная надпись, по его словам, выделяется как первый подтвержденный рунический камень в Онтарио и единственный в своем роде в мире.

Исторические подсказки дают возможное объяснение того, как появилась надпись. Примроуз указал на записи XIX века, которые свидетельствуют, что шведские рабочие работали в региональных торговых постах компании Гудзонова залива, включая соседний Мичипикотен.

Исходя из признаков износа и исторического контекста, резьба, вероятно, датируется началом или серединой 1800-х годов. Хотя ее возраст не свидетельствует о деятельности викингов в древности, и Уильямс, и Примроуз сходятся во мнении, что это важная и загадочная реликвия.

Отсутствие дополнительных артефактов на месте только усугубляет загадку, а возможности варьируются от импровизированного места поклонения до частного акта поклонения отдельного торговца.

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Сейчас ведутся работы по сохранению этого места. Примроуз подал заявку на получение прав аренды и надеется получить финансирование для строительства защитного укрытия. Его цель — до конца лета превратить эту местность в историческую достопримечательность, чтобы посетители могли исследовать редкую достопримечательность.

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