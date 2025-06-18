Скарабей Хатнефер: золотой артефакт знатной египтянки ей не принадлежал (фото)

Найденное в гробнице Хатнефер в Египте во время раскопок в 1930-х годах золотое ожерелье с амулетом в форме скарабея считалось талисманом, сопровождавшим свою владелицу в загробную жизнь. Однако, как обнаружили ученые, украшение изначально изготовили для кого-то другого.

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Новое исследование древнего артефакта открыло необычные подробности о погребальных обычаях и перепрофилировании священных предметов в Древнем Египте, пишет Live Science.

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Артефакт, который нашли в гробнице Хатнефер и ее мужа Рамоса, сейчас выставлен в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке. Вырезанный из серпентинита, зеленовато-серый скарабей имеет длину примерно 6,6 см и висит на золотой цепочке длиной 77,5 см.

Исследователи отметили, что имя Хатнефер выгравировано поверх ранее стертого текста на амулете Фото: Википедия

Исследователи отметили, что имя Хатнефер выгравировано поверх ранее стертого текста на амулете. По данным Метрополитен-музея, это означает, что изначально этот амулет не был изготовлен для нее. Надпись содержит отрывок из "Книги мертвых" о взвешивании сердца, центральный ритуал в египетских верованиях о загробной жизни.

В древнеегипетской традиции сердце считалось средоточием интеллекта и памяти и играло ключевую роль в определении того, может ли человек попасть в Дуат, или подземный мир. Богиня Маат, символизирующая справедливость и правду, взвешивала сердце, чтобы судить о ценности человека.

Так называемый "сердечный скарабей" служил для того, чтобы сердце не давало ложных показаний во время этого суда.

Перевод надписи на артефакте звучит так: "Сердце моей матери, сердце моей матери, сердце моего (истинного) естества, не восставай против меня как свидетель; не судись со мной в суде; не сопротивляйся мне в присутствии хранителя равновесия. Ты есть мое телесное ка, Хнум, ожививший мои конечности. Когда ты поднимешься к совершенству, из которого мы происходим, не заставляй наши имена вонять перед окружением, которое создает человечество на своих надлежащих местах, а пусть все будет хорошо с нами и со слушателем, чтобы судья мог радоваться. Не выдумывай лжи против меня в присутствии бога, ибо твой расчет приближается".

Эта находка дает ценное представление о том, как священные предметы иногда использовались повторно или переназначались даже для лиц высокого статуса.

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Хатнефер, которая, как считается, умерла в возрасте около 60 лет, была похоронена с зеркалами, косметикой и высококачественным постельным бельем, что свидетельствует о комфортной и влиятельной жизни.

Ее ожерелье со скарабеем не только имело символическое значение, но и проливает свет на персонализацию и адаптацию погребальных предметов в Древнем Египте.

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