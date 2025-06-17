Сделали не для захоронения: какие секреты прячет древнее платье из египетской гробницы (фото)

Более 5000 лет назад в Древнем Египте создали один из древнейших образцов сшитой одежды, сохранившийся до наших дней. Его нашли вблизи города Тархан, к югу от Каира.

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Льняная одежда, датированная с помощью радиоуглеродного анализа между 3482 и 3102 годами до н. э. дала редкую возможность заглянуть в раннюю моду и повседневную жизнь одной из древнейших цивилизаций мира, пишет Live Science.

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Эту уникальную находку, известную как тарханское платье, обнаружил в 1913 году археолог сэр Флиндерс Петри во время раскопок мастабы в некрополе Тархана. Петри раскопал более 2000 гробниц протодинастического и раннединастического периодов, времени, ознаменовавшего появление единого египетского государства.

Среди большой кучи льна, выброшенного грабителями гробниц, платье лежало незамеченным в течение десятилетий, пока в 1977 году реставраторы лондонского Музея Виктории и Альберта не признали его значение.

Среди большой кучи льна, выброшенного грабителями гробниц, платье лежало незамеченным на протяжении десятилетий Фото: Википедия

По данным Музея египетской археологии Петри при Университетском колледже Лондона (UCL), где сейчас выставлено платье, оно имеет V-образный вырез и гофрированные детали на рукавах и лифе, изготовленные из вручную тканых льняных волокон.

Нижняя часть одежды отсутствует, поэтому ученые не могут с уверенностью сказать, была ли это туника, платье или рубашка. Эксперты считают, что она принадлежала стройной молодой женщине, которая носила ее при жизни, а затем была в ней похоронена.

Как отметила Алиса Стивенсон, профессор археологии музея в UCL, в исследовании 2016 года, сохранение почти неповрежденных предметов одежды является особенно редким. Вместе с химиком-изотопистом Майклом Ди из Университета Гронингена она проверила возраст платья и отметила его важность для понимания культуры ранней династии Египта.

Художественные изображения той эпохи показывают людей в одежде подобного стиля, что свидетельствует о том, что платье соответствовало моде того времени. Следы износа на ткани подтверждают мысль, что она использовалась при жизни, а не была создана исключительно для погребения.

Тарханское платье является важной связью с ранними египетскими текстильными практиками и портновским искусством. Она дает редкое представление о том, как древние люди изготавливали одежду задолго до появления промышленных технологий.

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Для историков и археологов ее сохранение помогает реконструировать социальные и материальные реалии древних элит и демонстрирует, как даже самые деликатные артефакты могут предоставить устойчивые доказательства человеческой изобретательности.

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