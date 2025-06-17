Подтвердило известный миф об Одиссее: что нашли археологи на острове Итака (фото)

Недавние археологические раскопки на острове Итака нашли новые доказательства связи между мифом и историей. Исследователи объявили об обнаружении древнего святилища, которое, как полагают, связано с Одиссеем, легендарной фигурой из гомеровских эпосов.

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Это место, расположенное на севере острова, предлагает новый взгляд на культурный ландшафт острова и его связь с поклонением античным героям, пишет Arkeonews.

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Под руководством команды из Университета Иоаннины проект сосредоточился на месте Агиос Афанасиос — школе Гомера, расположенной вблизи предгорья Экзоги. Это место, известное с XIX века, содержит резные террасы, каменные лестницы и большой скальный выступ.

Раскопки основываются на предыдущих исследованиях, проведенных между 1994 и 2011 годами. Среди важнейших открытий — две надписи позднего эллинистического периода с именем Одиссея — ΟΔΥCCEOC и ΟΔΥCCEI, которые оказывают поддержку теории, что святилище почитало гомеровского правителя.

Они совпадают с ранее известной надписью 1930-х годов, найденной в бухте Полис, которая гласила: "ΕΥΧΗΝ ΟΔΥCCΕΙ" ("Спасибо, Одиссей").

Археологические слои на этом месте охватывают несколько тысячелетий Фото: Χρ. Μαραμπέα (Christina Marampea) / Greek Ministry of Culture

Археологические слои на этом месте охватывают несколько тысячелетий. Свидетельства человеческой деятельности восходят ко временам позднего неолита, включая орудия труда и керамику. Микенская эпоха обозначена фрагментами сосудов и редкой цистерной, вероятно, связанной с элитой острова в XIV-XIII веках до нашей эры.

Эксперты считают, что это место было частью более широкой сети по всей северной Итаке, которая, вероятно, обеспечивала контроль над портом и управление ресурсами.

Артефакты, такие как бронзовый бюст Одиссея, ритуальные предметы, грузики для ткацкого станка и монеты из разных городов-государств еще больше подтверждают древнюю роль святилища как религиозного центра.

Нижняя терраса похоже, служила как местным жителям, так и паломникам. По словам профессора Джанноса Г. Лолоса, который руководит раскопками, святилище функционировало как "общественный культовый комплекс", играя важную роль в духовной и общественной жизни древней Итаки.

Это открытие способствует созданию более четкой картины того, как древние общества сочетали миф с повседневной жизнью. Независимо от того, был ли Одиссей исторической или символической фигурой, присутствие святилища демонстрирует его глубокое культурное значение.

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По мере того, как исследования и сохранение продвигаются вперед, это место предлагает редкую физическую связь с фигурой, которая формировала воображение и идентичность многих поколений.

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