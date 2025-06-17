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Технології та наука

Підтвердило відомий міф про Оддісея: що знайшли археологи на острові Ітака (фото)

руїни
Фото: Χρ. Μαραμπέα (Christina Marampea) / Greek Ministry of Culture | Нещодавні археологічні розкопки на острові Ітака виявили нові докази зв'язку між міфом та історією

Нещодавні археологічні розкопки на острові Ітака знайшли нові докази зв'язку між міфом та історією. Дослідники оголосили про виявлення стародавнього святилища, яке, як вважають, пов'язане з Одіссеєм, легендарною постаттю з гомерівських епосів.

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Це місце, розташоване на півночі острова, пропонує новий погляд на культурний ландшафт острова та його зв'язок з поклонінням античним героям, пише Arkeonews.

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Під керівництвом команди з Університету Іоанніни проєкт зосередився на місці Агіос Афанасіос — школі Гомера, розташованій поблизу передгір'я Екзогі. Це місце, відоме з XIX століття, містить різьблені тераси, кам'яні сходи та великий скельний виступ.

Розкопки ґрунтуються на попередніх розкопках, проведених між 1994 і 2011 роками. Серед найважливіших відкриттів — два написи пізнього елліністичного періоду з ім'ям Одіссея — ΟΔΥCCEOC і ΟΔΥCCEI, які надають підтримку теорії, що святилище вшановувало гомерівського правителя.

Вони збігаються з раніше відомим написом 1930-х років, знайденим у бухті Поліс, який свідчив: "ΕΥΧΗΝ ΟΔΥCCΕΙ" ("Дякую, Одіссею").

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Археологічні шари на цьому місці охоплюють кілька тисячоліть
Фото: Χρ. Μαραμπέα (Christina Marampea) / Greek Ministry of Culture

Археологічні шари на цьому місці охоплюють кілька тисячоліть. Свідчення людської діяльності сягають часів пізнього неоліту, включаючи знаряддя праці та кераміку. Мікенська епоха позначена фрагментами посудин і рідкісною цистерною, ймовірно, пов'язаною з елітою острова в XIV-XIII століттях до нашої ери.

Експерти вважають, що це місце було частиною ширшої мережі по всій північній Ітаці, яка, ймовірно, забезпечувала контроль над портом і управління ресурсами.

Артефакти, такі як бронзове погруддя Одіссея, ритуальні предмети, важки для ткацького верстата та монети з різних міст-держав ще більше підтверджують давню роль святилища як релігійного центру.

Нижня тераса схоже, слугувала як місцевим жителям, так і паломникам. За словами професора Джанноса Г. Лолоса, який керує розкопками, святилище функціонувало як "громадський культовий комплекс", відіграючи важливу роль у духовному та громадському житті стародавньої Ітаки.

Це відкриття сприяє створенню чіткішої картини того, як стародавні суспільства поєднували міф з повсякденним життям. Незалежно від того, чи був Одіссей історичною, чи символічною постаттю, присутність святилища демонструє його глибоке культурне значення.

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У міру того, як дослідження і збереження просуваються вперед, це місце пропонує рідкісний фізичний зв'язок з постаттю, яка формувала уяву та ідентичність багатьох поколінь.

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