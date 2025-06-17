Підтвердило відомий міф про Оддісея: що знайшли археологи на острові Ітака (фото)

Нещодавні археологічні розкопки на острові Ітака знайшли нові докази зв'язку між міфом та історією. Дослідники оголосили про виявлення стародавнього святилища, яке, як вважають, пов'язане з Одіссеєм, легендарною постаттю з гомерівських епосів.

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Це місце, розташоване на півночі острова, пропонує новий погляд на культурний ландшафт острова та його зв'язок з поклонінням античним героям, пише Arkeonews.

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Під керівництвом команди з Університету Іоанніни проєкт зосередився на місці Агіос Афанасіос — школі Гомера, розташованій поблизу передгір'я Екзогі. Це місце, відоме з XIX століття, містить різьблені тераси, кам'яні сходи та великий скельний виступ.

Розкопки ґрунтуються на попередніх розкопках, проведених між 1994 і 2011 роками. Серед найважливіших відкриттів — два написи пізнього елліністичного періоду з ім'ям Одіссея — ΟΔΥCCEOC і ΟΔΥCCEI, які надають підтримку теорії, що святилище вшановувало гомерівського правителя.

Вони збігаються з раніше відомим написом 1930-х років, знайденим у бухті Поліс, який свідчив: "ΕΥΧΗΝ ΟΔΥCCΕΙ" ("Дякую, Одіссею").

Археологічні шари на цьому місці охоплюють кілька тисячоліть Фото: Χρ. Μαραμπέα (Christina Marampea) / Greek Ministry of Culture

Археологічні шари на цьому місці охоплюють кілька тисячоліть. Свідчення людської діяльності сягають часів пізнього неоліту, включаючи знаряддя праці та кераміку. Мікенська епоха позначена фрагментами посудин і рідкісною цистерною, ймовірно, пов'язаною з елітою острова в XIV-XIII століттях до нашої ери.

Експерти вважають, що це місце було частиною ширшої мережі по всій північній Ітаці, яка, ймовірно, забезпечувала контроль над портом і управління ресурсами.

Артефакти, такі як бронзове погруддя Одіссея, ритуальні предмети, важки для ткацького верстата та монети з різних міст-держав ще більше підтверджують давню роль святилища як релігійного центру.

Нижня тераса схоже, слугувала як місцевим жителям, так і паломникам. За словами професора Джанноса Г. Лолоса, який керує розкопками, святилище функціонувало як "громадський культовий комплекс", відіграючи важливу роль у духовному та громадському житті стародавньої Ітаки.

Це відкриття сприяє створенню чіткішої картини того, як стародавні суспільства поєднували міф з повсякденним життям. Незалежно від того, чи був Одіссей історичною, чи символічною постаттю, присутність святилища демонструє його глибоке культурне значення.

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У міру того, як дослідження і збереження просуваються вперед, це місце пропонує рідкісний фізичний зв'язок з постаттю, яка формувала уяву та ідентичність багатьох поколінь.

Раніше Фокус писав про стародавній монастир в Стамбулі, відомий як Кривава церква. Це єдина купольна візантійська церква в місті, яка досі функціонує як місце поклоніння і ніколи не була перетворена на мечеть.

Також ми розповідали про рідкісне відкриття у Німеччині. Дослідники виявили поховальні урни бронзового віку, які збереглися неушкодженими до наших часів.