Зробили не для поховання: які секрети ховає древня сукня з єгипетської гробниці (фото)

Понад 5000 років тому в Стародавньому Єгипті створили один із найдавніших зразків зшитого одягу, що зберігся до наших часів. Його знайшли поблизу міста Тархан, на південь від Каїра.

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Лляний одяг, датований за допомогою радіовуглецевого аналізу між 3482 і 3102 роками до н. е. дав рідкісну можливість зазирнути в ранню моду та повсякденне життя однієї з найдавніших цивілізацій світу, пише Live Science.

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Цю унікальну знахідку, відому як тарханська сукня, виявив в 1913 році археолог сер Фліндерс Петрі під час розкопок мастаби в некрополі Тархана. Петрі розкопав понад 2000 гробниць протодинастичного та ранньодинастичного періодів, часу, що ознаменував появу єдиної єгипетської держави.

Серед великої купи льону, викинутого грабіжниками гробниць, сукня лежала непоміченою впродовж десятиліть, поки в 1977 році реставратори лондонського Музею Вікторії та Альберта не визнали її значення.

Серед великої купи льону, викинутого грабіжниками гробниць, сукня лежала непоміченою впродовж десятиліть Фото: Вікіпедія

За даними Музею єгипетської археології Петрі при Університетському коледжі Лондона (UCL), де зараз виставлена сукня, вона має V-подібний виріз і гофровані деталі на рукавах і ліфі, виготовлені з ручно тканих лляних волокон.

Нижня частина одягу відсутня, тому вчені не можуть з упевненістю сказати, чи це була туніка, сукня чи сорочка. Експерти вважають, що вона належала стрункій молодій жінці, яка носила її за життя, а потім була у ній похована.

Як зазначила Аліса Стівенсон, професор археології музею в UCL, у дослідженні 2016 року, збереження майже непошкоджених предметів одягу є особливо рідкісним. Разом з хіміком-ізотопістом Майклом Ді з Університету Гронінгена вона перевірила вік сукні та наголосила на її важливості для розуміння культури ранньої династії Єгипту.

Художні зображення тієї епохи показують людей в одязі подібного стилю, що свідчить про те, що сукня відповідала моді того часу. Сліди зносу на тканині підтверджують думку, що вона використовувалася за життя, а не була створена виключно для поховання.

Тарханська сукня є важливим зв'язком із ранніми єгипетськими текстильними практиками та кравецьким мистецтвом. Вона дає рідкісне уявлення про те, як стародавні люди виготовляли одяг задовго до появи промислових технологій.

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Для істориків та археологів її збереження допомагає реконструювати соціальні та матеріальні реалії стародавніх еліт і демонструє, як навіть найделікатніші артефакти можуть надати стійкі докази людської винахідливості.

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