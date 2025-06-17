Перевернутий хрест чи молот Тора: у Німеччині знайшли незвичайний скарб вікінгів (фото)

На півночі Німеччини за допомогою металошукача виявили скарб епохи вікінгів, що проливає світло на торгівельні мережі, культурні зрушення та релігійні переходи у X столітті.

Related video

Відкриття відбулося поблизу Хайтабу, де пошуківець виявив майже 200 предметів, серед яких монети, злитки та кулон, дизайн якого може вказувати на християнську або скандинавську релігійну символіку, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Скарб знайшов Ар'єн Шпісвінкель, член сертифікованої групи пошуківців у Шлезвіг-Гольштейні, досліджуючи берегову лінію річки Шлей біля Хайтабу, великого торгового центру вікінгів.

Пошуківець виявив майже 200 предметів Фото: ALSH

За словами Бірте Анспаха з Державного археологічного управління, кулон, про який йдеться, може бути або хрестом, або незавершеним зображенням молота Тора.

"Християнізація була довгим процесом, який охоплював кілька поколінь", — зазначив Анспач, додавши, що в цей перехідний період часто співіснували символи обох релігій.

Особлива конструкція артефакту, де вушко сидить на довшому кінці хреста, дозволяє припустити, що його могли носити догори ногами, що ще більше ускладнює інтерпретацію.

Сам скарб включає кулон, арабські дирхеми, кресало, точильний камінь і глиняні черепки Фото: ALSH

Релігійна історія Хайтабу позначена повільною трансформацією. Хоча християнські місіонери, такі як святий Ансгар, прибули сюди у IX столітті, більшість місцевого населення продовжувало сповідувати нордичні вірування і в наступному столітті.

Такі предмети, як молот Тора залишалися широко розповсюдженими як символи відданості старим богам. У той же час, у похованнях були знайдені християнські предмети, що свідчить про те, що деякі люди могли навернутися раніше, ніж інші.

Сам скарб включає кулон, арабські дирхеми, кресало, точильний камінь і глиняні черепки. Ці предмети вказують на активну економічну діяльність у цьому районі і натякають на можливе існування поселення поблизу, хоча це ще не підтверджено.

"Ці знахідки пропонують захоплююче розуміння історії X століття — часу інтенсивної торгівлі, культурного обміну та релігійних змін", — пояснив Анспач.

Важливо

Найдавніша серед усіх: в Англії виявили золоту монету з незвичайними зображеннями (фото)

Відкриття надає нові докази того, що узбережжя Шлеї слугувало не лише торгівельним шляхом; воно також могло бути місцем культурного злиття і духовної трансформації.

Раніше Фокус писав про неординарну могилу вікінгів, яку розкопали в Норвегії. Поховальний човен вперше знайшли у травні 2025 року, коли любителі-пошуковці натрапили на артефакти за допомогою металошукачів.

Також ми розповідали про рідкісне відкриття у Німеччині. Дослідники виявили поховальні урни бронзового віку, які збереглися неушкодженими до наших часів.