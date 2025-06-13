Найдавніша серед усіх: в Англії виявили золоту монету з незвичайними зображеннями (фото)

Рідкісну золоту монету, що датується раннім англосаксонським періодом, знайшли за допомогою металошукача поблизу Норвіча. Експерти датують знахідку між 640 та 660 роками н. е., що робить її найдавнішою відомою монетою зі Східної Англії.

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Артефакт поєднує християнські та язичницькі символи, пропонуючи розуміння періоду великих релігійних змін в Англії раннього Середньовіччя. Вчені вважають, що монета проливає світло на культурні зміни, коли англосаксонські королівства почали навертатися до християнства, пише Arkeonews.

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Хоча римські та ірландські місії вплинули на зростання прийняття християнських практик, язичницькі вірування залишалися широко розповсюдженими. Такі постаті, як король Східної Англії Редвальд, відомий тим, що визнавав обидві традиції, символізували таку подвійність.

Артефакт поєднує християнські та язичницькі символи Фото: Adrian Marsden

Поховання Редвальда в Саттон-Ху, наповнене як християнськими, так і язичницькими образами, вже давно ілюструє цю подвійність.

За словами доктора Адріана Марсдена з Норфолкської служби історичного середовища, "це перша монета такого типу… вона унікально поєднує язичницьку та християнську епохи".

На монеті, відомій як трімса — ранній англосаксонський шилінг — з одного боку зображено чоловічу фігуру в діадемі в динамічній позі.

Фігура тримає християнський хрест над валькнутом — символом потрійного трикутника, пов'язаним з норвезьким богом Одіном і асоціюється з темами смерті та потойбічного життя.

На протилежному боці зображено чотирилисник, що оточує хрестоподібний мотив, і псевдолатинський напис, ймовірно, зроблений майстром, який не знав мови.

Високий вміст золота в монеті, від 56% до 60%, свідчить про її цінність, можливо, вона була виготовлена незадовго до того, як християнство стало домінуючим у цьому регіоні.

Дизайн перегукується з символікою Саттон-Ху, королівського поховання, яке також поєднує релігійні традиції. Знахідки, подібні до цієї монети, демонструють, наскільки переплетеними були духовні вірування у VII столітті.

Як зазначають дослідники, це лише другий об'єкт у Норфолку, який підпадає під дію оновленого Закону про скарби Великої Британії, що з 2022 року визнає історично важливі артефакти незалежно від їхньої матеріальної цінності.

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Якщо монета буде офіційно оголошена скарбом, її може придбати музей Норвічського замку, і вона може стати ключовим експонатом його ранньосередньовічної колекції.

Експерти розглядають її не лише як нумізматичну рідкість, але і як важливий артефакт для розуміння культурних та релігійних змін, що формували англосаксонську Англію.

Раніше Фокус писав про неординарну могилу вікінгів, яку розкопали в Норвегії. Поховальний човен вперше знайшли у травні 2025 року, коли любителі-пошуковці натрапили на артефакти за допомогою металошукачів.

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