Самая древняя среди всех: в Англии обнаружили золотую монету с необычными изображениями (фото)

Редкую золотую монету, датируемую ранним англосаксонским периодом, нашли с помощью металлоискателя вблизи Норвича. Эксперты датируют находку между 640 и 660 годами н. э., что делает ее древнейшей известной монетой из Восточной Англии.

Related video

Артефакт сочетает христианские и языческие символы, предлагая понимание периода больших религиозных изменений в Англии раннего Средневековья. Ученые считают, что монета проливает свет на культурные изменения, когда англосаксонские королевства начали обращаться к христианству, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Хотя римские и ирландские миссии повлияли на рост принятия христианских практик, языческие верования оставались широко распространенными. Такие фигуры, как король Восточной Англии Редвальд, известный тем, что признавал обе традиции, символизировали такую двойственность.

Артефакт сочетает христианские и языческие символы Фото: Adrian Marsden

Погребение Редвальда в Саттон-Ху, наполненное как христианскими, так и языческими образами, уже давно иллюстрирует эту двойственность.

По словам доктора Адриана Марсдена из Норфолкской службы исторической среды, "это первая монета такого типа... она уникально сочетает языческую и христианскую эпохи".

На монете, известной как тримса — ранний англосаксонский шиллинг — с одной стороны изображена мужская фигура в диадеме в динамичной позе.

Фигура держит христианский крест над валькнутом — символом тройного треугольника, связанным с норвежским богом Одином и ассоциирующимся с темами смерти и потусторонней жизни.

На противоположной стороне изображен четырехлистник, окружающий крестообразный мотив, и псевдолатинская надпись, вероятно, сделанная мастером, не знавшим языка.

Высокое содержание золота в монете, от 56% до 60%, свидетельствует о ее ценности, возможно, она была изготовлена незадолго до того, как христианство стало доминирующим в этом регионе.

Дизайн перекликается с символикой Саттон-Ху, королевского захоронения, которое также сочетает религиозные традиции. Находки, подобные этой монете, демонстрируют, насколько переплетенными были духовные верования в VII веке.

Как отмечают исследователи, это лишь второй объект в Норфолке, который подпадает под действие обновленного Закона о сокровищах Великобритании, который с 2022 года признает исторически важные артефакты независимо от их материальной ценности.

Важно

Прятался под ржавчиной: 1100-летний артефакт с запретного острова раскрылся во всей красе (фото)

Если монета будет официально объявлена сокровищем, ее может приобрести музей Норвичского замка, и она может стать ключевым экспонатом его раннесредневековой коллекции.

Эксперты рассматривают ее не только как нумизматическую редкость, но и как важный артефакт для понимания культурных и религиозных изменений, формировавших англосаксонскую Англию.

Ранее Фокус писал о неординарной могиле викингов, которую раскопали в Норвегии. Погребальную лодку впервые нашли в мае 2025 года, когда любители-поисковики наткнулись на артефакты с помощью металлоискателей.

Также мы рассказывали о редком открытии в Германии. Исследователи обнаружили погребальные урны бронзового века, которые сохранились невредимыми до наших дней.