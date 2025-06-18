Римские проклятия в Библии: как они туда попали (фото)

В Римской империи для сведения личных счетов часто использовали свинцовые таблички с проклятиями, которые прятали в местах, связанных с подземным миром. Эти практики привлекли внимание исследователей, которые изучают их влияние на ранние христианские тексты.

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Профессор доктор Михаэль Гельшер из Рурского университета в Бохуме изучил более 1700 таких артефактов, обнаружив, как эти таблички, известные как defixiones, играли центральную роль в повседневной религиозной жизни между 500 годом до н. э. и 500 годом н. э., пишет Arkeonews.

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"Поскольку эти проклятия часто записывали, мы можем их читать и изучать и сегодня", — говорит Гельшер. Он отметил, что хотя сообщения были разными — от общих жалоб вроде "кто украл мой купальный костюм" до целенаправленных нападений на конкретных лиц — они последовательно призывали божественные или демонические силы и должны были оставаться эффективными, пока таблички оставались скрытыми.

Профессор доктор Михаэль Гельшер из Рурского университета в Бохуме изучил более 1700 таких артефактов Фото: Damian Gorczany

Многие из них похоронены в могилах, брошены в воду или размещены в священных местах, иногда в сопровождении символических предметов, таких как проколотые фигурки или кости животных. Несмотря на то, что по римскому закону они были официально запрещены из-за их магического характера, эти проклятия широко распространились, особенно благодаря римской военной экспансии, и найдены по всей империи — от Рима и Трира до Малой Азии и Британии.

Особую значимость исследованиям Гельшера придает его анализ того, как эти древние ритуалы могли повлиять на элементы Нового Завета, в частности на Книгу Откровения. Гельшер указывает на параллели, такие как 13 глава, где из моря выныривает зверь с кощунственными именами — похожий на проклятия, высеченные на свинцовых табличках.

Драматическое изображение падения Вавилона в 18-й главе, где ангел бросает камень в море, отражает акт погружения таблички с проклятием, чтобы осудить врага. Эти ссылки, как утверждает Гельшер, показывают, как ранние христианские авторы переосмыслили римские магические практики, чтобы выразить теологическое сопротивление и утвердить верховенство своего Бога над римской властью.

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Гельшер отмечает, что сама Библия содержит проклятия наряду с благословениями. Даже Иисус, в одном из евангельских рассказов, проклинает фиговое дерево. Эти примеры побуждают читателей задуматься над тем, как слова могут вредить или исцелять.

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