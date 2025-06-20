Смерть Рамзеса II: чому його 100 спадкоємців не боролися за владу (фото)

Рамзес II досі залишається постаттю, яка викликає постійний інтерес, особливо коли йдеться про його смерть і те, що сталося після цього. Цей фараон Нового царства залишив після себе спадщину, яка досі впливає на історичний дискурс.

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Експерти вже давно досліджують не тільки те, як жив Рамзес II, але й те, як він помер, і що сталося в наступні роки, пише Live Science.

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Цей фараон прийшов до влади після смерті свого батька, Сеті I, і почав своє правління в бурхливу епоху, позначену конфліктом з Хетською імперією, розташованою на території сучасної Туреччини.

Значна конфронтація, відома як битва при Кадеші, відбулася близько 1275 року до н. е. в Сирії. Хоча фараон проголосив перемогу, сучасні вчені, зокрема Тобі Вілкінсон з Кембриджського університету, припускають, що результат, ймовірно, був нічийним.

Цей фараон прийшов до влади після смерті свого батька, Сеті I Фото: Вікіпедія

Мир був нарешті встановлений у 1258 році до н. е., а політичний союз уклали через шлюб з хетською принцесою. У своїй книзі "Рамзес Великий: цар царів Єгипту" (Yale University Press, 2023) Вілкінсон припускає, що правитель мав близько 100 дітей. Він також заснував нову столицю — Пі-Рамзес — з щонайменше 50 монументальними статуями, побудованими за його життя.

Після смерті у віці близько 90 років фараона поховали у Долині царів. Однак грабіжники гробниць призвели до перенесення його мумії в схованку в Дейр-ель-Бахарі. Сьогодні останки зберігаються в Національному музеї єгипетської цивілізації в Каїрі.

Професор радіології Сахар Салім з Каїрського університету, який ретельно вивчав мумію, повідомив, що він, ймовірно, страждав на артрит і захворювання зубів, але помер від природних причин, оскільки на КТ-сканах не було виявлено остаточної причини смерті.

Його виняткове довголіття в час, коли більшість людей не доживали до 40 років, виділяла його серед інших. Єгиптолог Сусанна Томас з Великого Єгипетського музею зазначила, що його правління тривало два або три покоління і що його син Мернептах, 13-й за віком, успадкував його без конфліктів, оскільки багато його братів і сестер вже померли.

Хоча спадкоємство Мернептаха було впорядкованим, пізніші правителі стикалися з складнішими обставинами. Сеті II, онук фараона, боровся з суперником, на ім'я Аменмессе, який тимчасово взяв під контроль Верхній Єгипет.

Хеннінг Францмаєр з Кіпрського інституту зазначив, що велика королівська родина викликала суперечки щодо спадкоємства. Окрім династичної нестабільності, Єгипет стикався із зовнішнім тиском з боку морських народів, чиї вторгнення під час правління Мернептаха, а пізніше Рамзеса III, послабили центральну владу.

Попри хаос, що настав після цього, покійний фараон зберігав вплив ще довго після своєї смерті. Єгиптолог Кемпбелл Прайс з Манчестерського музею пояснив, що хоча після його смерті поклоніння йому занепало, окремі свідчення вказують на те, що шанування продовжувалося.

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Саркофаг з періоду Птолемеїв містить згадку про священика його культу, що свідчить про збереження поклоніння навіть через 1000 років. Пізніші правителі перейняли його ім'я або титул "Усермаатре" і ставилися до артефактів з його гробниці з великою повагою, часто включаючи їх у свої власні поховання.

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