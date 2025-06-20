Смерть Рамзеса II: почему его 100 наследников не боролись за власть (фото)

Рамзес II до сих пор остается фигурой, которая вызывает постоянный интерес, особенно когда речь идет о его смерти и то, что произошло после этого. Этот фараон Нового царства оставил после себя наследие, которое до сих пор влияет на исторический дискурс.

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Этот фараон пришел к власти после смерти своего отца, Сети I, и начал свое правление в бурную эпоху, отмеченную конфликтом с Хеттской империей, расположенной на территории современной Турции.

Значительное противостояние, известное как битва при Кадеше, произошло около 1275 года до н. э. в Сирии. Хотя фараон провозгласил победу, современные ученые, в частности Тоби Уилкинсон из Кембриджского университета, предполагают, что результат, вероятно, был ничейным.

Этот фараон пришел к власти после смерти своего отца, Сети I Фото: Википедия

Мир был наконец установлен в 1258 году до н. э., а политический союз заключили через брак с хеттской принцессой. В своей книге "Рамзес Великий: царь царей Египта" (Yale University Press, 2023) Уилкинсон предполагает, что у правителя было около 100 детей. Он также основал новую столицу — Пи-Рамзес — с по меньшей мере 50 монументальными статуями, построенными при его жизни.

После смерти в возрасте около 90 лет фараон был похоронен в Долине царей. Однако грабители гробниц привели к переносу его мумии в тайник в Дейр-эль-Бахаре. Сегодня останки хранятся в Национальном музее египетской цивилизации в Каире.

Профессор радиологии Сахар Салим из Каирского университета, который тщательно изучал мумию, сообщил, что он, вероятно, страдал артритом и заболеванием зубов, но умер от естественных причин, поскольку на КТ-сканах не было выявлено окончательной причины смерти.

Его исключительное долголетие во время, когда большинство людей не доживали до 40 лет, выделяло его среди других. Египтолог Сусанна Томас из Великого Египетского музея отметила, что его правление длилось два или три поколения и что его сын Мернептах, 13-й по возрасту, унаследовал его без конфликтов, поскольку многие его братья и сестры уже умерли.

Хотя наследование Мернептаха было упорядоченным, более поздние правители сталкивались с более сложными обстоятельствами. Сети II, внук фараона, боролся с соперником по имени Аменмессе, который временно взял под контроль Верхний Египет.

Хеннинг Францмайер из Кипрского института отметил, что большая королевская семья вызвала споры о наследовании. Кроме династической нестабильности, Египет сталкивался с внешним давлением со стороны морских народов, чьи вторжения во время правления Мернептаха, а позже Рамзеса III, ослабили центральную власть.

Несмотря на хаос, наступивший после этого, покойный фараон сохранял влияние еще долго после своей смерти. Египтолог Кэмпбелл Прайс из Манчестерского музея объяснил, что хотя после его смерти поклонение ему пришло в упадок, отдельные свидетельства указывают на то, что почитание продолжалось.

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Саркофаг из периода Птолемеев содержит упоминание о священнике его культа, что свидетельствует о сохранении поклонения даже спустя 1000 лет. Более поздние правители переняли его имя или титул "Усермаатре" и относились к артефактам из его гробницы с большим уважением, часто включая их в свои собственные захоронения.

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