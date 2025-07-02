Розкривають історію рибальства: археологи знайшли 5000-річні рибальські пастки (фото)

У Данії археологи виявили стародавні рибальскі знаряддя, яким 5000 років. Ця знахідка дала нові уявлення про те, як рибальство продовжувало відігравати важливу роль ще довго після того, як у регіоні з'явилося землеробство.

Related video

Дослідники з проєкту SylFish, очолюваного Музеєм Лолланд-Фальстер, виявили дерев'яні рибальські пастки, також звані рибальськими загородами, під час будівельних робіт, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Поряд із пастками археологи знайшли списи, рибні кістки та інші артефакти, які відображають спосіб життя прибережних громад у кам'яному віці.

Дерев'яні рибальські пастки, збережені у водонасиченому ґрунті, свідчать про те, що ранні рибальські практики вимагали технічних навичок і детального знання місцевих вод. Ці інструменти дозволяли людям ловити рибу впродовж усього року.

Фото: Proceedings of the Prehistoric Society, 90, 147–176. doi:10.1017/ppr.2024.15

Дослідження стародавньої ДНК з цієї місцевості також виявляють змішання генетичних рис між корінними мисливцями-збирачами та новоприбулими землеробами.

Однак повсякденне життя, особливо на узбережжі, залишилося в основному незмінним. Це поєднання традицій свідчить про те, що перехід до неоліту в Південній Скандинавії відбувався шляхом адаптації, а не різкої заміни.

Важливо

У Саудівській Аравії знайшли огороджені стінами древні оазиси: цим укріпленням 4000 років (фото)

Значення цієї знахідки виходить за межі археології. Вона показує, що збереження різноманітних джерел їжі було ключовим фактором виживання в часи змін.

Раніше Фокус писав, чому після смерті фараона Рамзеса II його 100 спадкоємців не боролися за владу.

А також ми розповідали, як римські прокляття потрапили в Біблію.