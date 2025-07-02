Раскрывают историю рыболовства: археологи нашли 5000-летние рыболовные ловушки (фото)

В Дании археологи обнаружили древние рыболовные орудия, которым 5000 лет. Эта находка дала новые представления о том, как рыболовство продолжало играть важную роль еще долго после того, как в регионе появилось земледелие.

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Исследователи из проекта SylFish, возглавляемого Музеем Лолланд-Фальстер, обнаружили деревянные рыболовные ловушки, также называемые рыболовными загонами, во время строительных работ, пишет Arkeonews.

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Наряду с ловушками археологи нашли копья, рыбные кости и другие артефакты, которые отражают образ жизни прибрежных общин в каменном веке.

Деревянные рыболовные ловушки, сохранившиеся в водонасыщенном грунте, свидетельствуют о том, что ранние рыболовные практики требовали технических навыков и детального знания местных вод. Эти инструменты позволяли людям ловить рыбу в течение всего года.

Фото: Proceedings of the Prehistoric Society, 90, 147–176. doi:10.1017/ppr.2024.15

Исследования древней ДНК из этой местности также обнаруживают смешение генетических черт между коренными охотниками-собирателями и новоприбывшими земледельцами.

Однако повседневная жизнь, особенно на побережье, осталась в основном неизменной. Это сочетание традиций свидетельствует о том, что переход к неолиту в Южной Скандинавии происходил путем адаптации, а не резкой замены.

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Значение этой находки выходит за пределы археологии. Она показывает, что сохранение разнообразных источников пищи было ключевым фактором выживания во времена перемен.

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