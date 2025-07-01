В Саудовской Аравии нашли огражденные стенами древние оазисы: этим укреплениям 4000 лет (фото)

Археологи обнаружили разветвленную сеть древних укрепленных поселений в Аравийской пустыне, возраст которых насчитывает более 4000 лет. Эти укрепленные оазисы противоречат гипотезам о том, что Аравия была заселена только кочевыми племенами.

Related video

Новые открытия указывают на долгую историю общин с организованным земледелием и социальными структурами в одном из самых суровых климатических регионов Земли, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование, проведенное международной командой, выявило по меньшей мере десять крупных оаз, укрепленных толстыми каменными стенами, башнями и воротами, простирающимися от Таймы у границы с Иорданией до Таджа у Персидского залива.

Новые открытия указывают на долгую историю общин с организованным земледелием и социальными структурами в одном из самых суровых климатических регионов Земли Фото: G. Charloux

Среди ключевых объектов — Думат-аль-Джандал, Хайбар, Хаит и Хувайит. Думат аль-Джандал, впервые обнаруженный на аэрофотоснимках в 1960-х годах, окружен стенами длиной более двух километров.

Среди остатков Хайбара — следы стены длиной 14 километров с около 180 оборонительными бастионами, датированные с помощью радиоуглеродного анализа между 2250 и 1950 годами до н. э. Эти находки свидетельствуют о крупномасштабном совместном строительстве и координации сообщества.

Эти поселения были не просто военными форпостами, а поддерживали полноценную жизнь. Археологи обнаружили следы плановых городов с обработанными полями, пальмовыми рощами, загонами для животных и глубокими колодцами.

Город аль-Натах, расположенный в оазисе Хайбар и датированный примерно 2400-1500 годами до н. э., занимал площадь около 2,6 гектара и, вероятно, поддерживал до 500 человек. Исследователи описывают такое развитие как "медленный урбанизм" — постепенное преобразование кочевого образа жизни в постоянное проживание, сформированное практическими потребностями и экологическими вызовами.

Существование и долговечность этих поселений указывают на устойчивый образ жизни, который начался в бронзовом веке и продолжался в более поздние периоды. Даже в XIX-XX веках такие города, как Медина и Аль-Ула, полагались на укрепленные стены для защиты своих сельскохозяйственных угодий и общин.

Эта непрерывность свидетельствует о высоком уровне организации, когда общины были способны управлять рабочей силой и поддерживать инфраструктуру на протяжении поколений — возможно, под какой-то формой централизованного управления.

Эти находки меняют представление об истории Аравии. Этот регион был не только домом для кочевых племен, но и для структурированного, оседлого населения, которое строило долговечную инфраструктуру и участвовало в дальней торговле.

Укрепленные оазисы, возможно, играли ключевую роль в развитии ранних караванных путей и культурного обмена, а архитектурные сходства с Левантом указывают на связи с более широким миром бронзового и железного веков.

Важно

Софийский собор может обвалиться: почему эксперты бьют тревогу (фото)

Археологи отмечают, что для полного понимания масштабов и сложности этой древней пустынной цивилизации необходимы дальнейшие исследования. Однако это открытие освещает часто недооцененную главу в истории человечества, которая характеризуется устойчивостью, стратегическим планированием и сотрудничеством сообщества.

Ранее Фокус писал о золотом артефакте знатной египтянки. Найденное в гробнице Хатнефер в Египте во время раскопок в 1930-х годах ожерелье с амулетом в форме скарабея считалось талисманом, сопровождавшим свою владелицу в загробную жизнь.

А также мы рассказывали о необычном кладе викингов, который обнаружили в Германии. Среди найденных предметов кулон, арабские дирхемы, огниво, точильный камень и глиняные черепки. Однако один артефакт до сих пор не дает исследователям понять свое предназначение.