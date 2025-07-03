Обувь гигантов: археологи нашли кое-что необычное в римском форте (фото)

Археологи в северной Англии обнаружили коллекцию чрезвычайно больших кожаных подошв для обуви римских времен, некоторые из которых имеют длину более 30 сантиметров. Эти находки обнаружили на территории форта Магна вблизи Вала Адриана.

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По словам археолога Элизабет Грин из Западного университета в Онтарио, Канада, восемь из обнаруженных ботинок значительно больше большинства римской обуви, найденной на соседних археологических памятниках, пишет Live Science.

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Форт Магна, также известный как Карворан, расположен примерно в 11 километрах к западу от форта Виндоланда и является источником все большего количества археологических артефактов, сохранившихся в уникальных условиях.

Один особенно большой ботинок, обнаруженный в узком заполненном водой рву, имел длину 32,6 сантиметра, что делает его самым большим римским ботинком, найденным в этом регионе. Для сравнения, только 16 из 3704 измеренных ботинок из Виндоланды превышали 30 сантиметров — менее половины процента.

Фото: The Vindolanda Trust

Затопленная среда рва помогла сохранить 32 кожаные ботинки размером от детских до взрослых. Они дополняют более широкую региональную коллекцию римской обуви, которая включает более 5000 ботинок из Виндоланды.

Исследователи до сих пор не уверены, почему в форте Магна было так много большой обуви. Эндрю Бирли из Vindolanda Trust предполагает, что это может отражать физическое или культурное разнообразие римских войск, размещенных вдоль Вала Адриана.

Грин, который каталогизировал всю коллекцию обуви из Виндоланды, отметил, что обувь из форта еще не была законсервирована — процесс, который обычно вызывает незначительное повреждение — но даже с учетом этого, размеры остаются чрезвычайными.

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Эти находки дают реальное представление о разнообразии римских военных сообществ. Как отметил Бирли, такие различия помогают проиллюстрировать индивидуальность людей, жизнь которых зафиксирована через предметы, которые они оставили после себя.

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