Суперечки та невизначеність: де знаходяться географічні центри усіх континентів (фото)

Хоча поверхня Землі не має чітко визначеного центру, спроби визначити географічні центри континентів тривають вже століттями. Пошук цих центральних точок часто визначається політикою не менше, ніж картографією.

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Хоча методи різняться, а визначення залишаються предметом дискусій, пошук центру континенту більше говорить про людей, ніж про географію, пише IFLScience.

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Азія

За розрахунками Китаю 1992 року центр Азії розташовувався приблизно за 20 кілометрів на південний захід від Урумчі.

Через це село, що знаходилося на цьому місці, перенесли і замінили новим поселенням під назвою "Серце Азії".

Австралія

Оскільки континент займає лише одна країна, визначення центру Австралії було простішим, але все одно методологічно різноманітним.

Загальноприняте місце розташування, центр Ламберта, визначили за допомогою 24 500 точок берегової лінії під час припливу, щоб нанести на карту форму суші.

Центр цієї фігури знаходиться за координатами 25°36′36,4″ південної широти та 134°21′17,3″ східної довготи.

Фото: Pexels/ Aaditya Arora

Африка

Центральна точка Африки не викликала значних суперечок. Декілька джерел, включаючи World Atlas, розміщують географічний центр поблизу міста Епена в Камеруні.

Точний метод розрахунку не завжди вказується, але на відміну від Європи чи Північної Америки, відсутність суперечливих тверджень допомогла цій локації зберегти свій статус.

Європа

Європа зазнала найбільшої конкуренції щодо свого географічного центру. На цей титул претендують кілька місць по всьому континенту, включаючи міста в Німеччині, Польщі, Швеції, Словаччині, Білорусі, Угорщині, Чехії, Естонії та Україні.

Часто місцеві дослідження навмисне розміщують центр у межах своїх кордонів. Однак єдине офіційно визнане місце знаходиться в Литві, поблизу села Гірія. Це визначення походить від французьких вчених, які обчислили центр ваги Європи як геометричну фігуру.

Північна Америка

Упродовж десятиліть місто Рагбі в Північній Дакоті вважалося центром Північної Америки, там навіть був споруджений пам'ятник на честь цього.

У 2010-х роках власник бару в Робінсоні, що за 158 кілометрів на південь, оскаржив це твердження, заявивши: "Ми маємо на це таке ж право, як і будь-хто інший".

Однак новий метод, розроблений професором географії Пітером Роджерсоном, визначив фактичний центр у місті під назвою Центр, також у Північній Дакоті.

Хоча місто спочатку було названо так, тому що воно розташоване в центрі свого округу, його випадкова відповідність центру континенту тепер набула більш широкого значення.

Південна Америка

Центр Південної Америки вперше визначили у 1909 році в межах міста Куяба, Бразилія. Пізніші вимірювання в 1990-х роках змістили його положення на 45 кілометрів на північний схід від міста.

Попри це коригування, не було серйозних суперечок або національних змагань, і район Куяби продовжує бути широко визнаним як середина континенту.

Антарктида

Антарктида представляє найбільшу невизначеність. Деякі припускають, що її центр знаходиться поблизу Південного полюса, але немає офіційних розрахунків або обґрунтованих тверджень.

Без місцевого населення немає особливої мотивації для подальшої точнішої визначення.

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Ці точки слугують символами ідентичності, гордості або цікавості. Навіть якщо вони неточні, вони допомагають закріпити наше розуміння величезних, безмежних материків у конкретний і безсумнівно людський спосіб.

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