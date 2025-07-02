Споры и неопределенность: где находятся географические центры всех континентов (фото)

Хотя поверхность Земли не имеет четко определенного центра, попытки определить географические центры континентов продолжаются уже столетиями. Поиск этих центральных точек часто определяется политикой не меньше, чем картографией.

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Хотя методы различаются, а определения остаются предметом дискуссий, поиск центра континента больше говорит о людях, чем о географии, пишет IFLScience.

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Азия

По расчетам Китая в 1992 году центр Азии располагался примерно в 20 километрах к юго-западу от Урумчи.

Из-за этого деревню, находившуюся на этом месте, перенесли и заменили новым поселением под названием "Сердце Азии".

Австралия

Поскольку континент занимает только одна страна, определение центра Австралии было более простым, но все равно методологически разнообразным.

Общепринятое местоположение, центр Ламберта, определили с помощью 24 500 точек береговой линии во время прилива, чтобы нанести на карту форму суши.

Центр этой фигуры находится по координатам 25°36′36,4″ южной широты и 134°21′17,3″ восточной долготы.

Фото: Pexels/ Aaditya Arora

Африка

Центральная точка Африки не вызвала значительных споров. Несколько источников, включая Всемирный атлас, помещают географический центр вблизи города Эпена в Камеруне.

Точный метод расчета не всегда указывается, но в отличие от Европы или Северной Америки, отсутствие противоречивых утверждений помогло этой локации сохранить свой статус.

Европа

Европа испытывает наибольшую конкуренцию в отношении своего географического центра. На этот титул претендуют несколько мест по всему континенту, включая города в Германии, Польше, Швеции, Словакии, Беларуси, Венгрии, Чехии, Эстонии и Украине.

Часто местные исследования намеренно размещают центр в пределах своих границ. Однако единственное официально признанное место находится в Литве, недалеко от деревни Гирия. Это определение происходит от французских ученых, которые вычислили центр тяжести Европы как геометрическую фигуру.

Северная Америка

На протяжении десятилетий город Рагби в Северной Дакоте считался центром Северной Америки, там даже был воздвигнут памятник в честь этого.

В 2010-х годах владелец бара в Робинсоне, что в 158 километрах на юг, обжаловал это утверждение, заявив: "Мы имеем на это такое же право, как и любой другой".

Однако новый метод, разработанный профессором географии Питером Роджерсоном, определил фактический центр в городе под названием Центр, также в Северной Дакоте.

Хотя город изначально был назван так, потому что он расположен в центре своего округа, его случайное соответствие центру континента теперь приобрело более широкое значение.

Южная Америка

Центр Южной Америки впервые определили в 1909 году в пределах города Куяба, Бразилия. Более поздние измерения в 1990-х годах сместили его положение на 45 километров к северо-востоку от города.

Несмотря на эту корректировку, не было серьезных споров или национальных соревнований, и район Куябы продолжает быть широко признанным как середина континента.

Антарктида

Антарктида представляет наибольшую неопределенность. Некоторые предполагают, что ее центр находится вблизи Южного полюса, но нет официальных расчетов или обоснованных утверждений.

Без местного населения нет особой мотивации для дальнейшего более точного определения.

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