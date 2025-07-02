Как изменить часовой пояс целой страны: зачем это делают

Смена часового пояса страны кажется сложной и ненужной, особенно учитывая то, насколько непопулярными уже являются сезонные смены времени. Но на самом деле разные страны решились на этот шаг — одни по практическим причинам, другие — по политическим.

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В 1995 году тихоокеанская страна Кирибати попала на первые полосы газет, сделав больше, чем просто скорректировав свое время — она сместила саму международную линию смены даты, пишет IFLScience.

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Правительство решило разместить все свои острова на одной стороне линии, чтобы они имели одинаковый календарный день с Нового года. Это решение объявили в одностороннем порядке, без международных консультаций.

"Мы просто сделали это и сообщили об этом миру", — сказал Майкл Уолш, почетный консул Кирибати в Великобритании, в интервью BBC News в 2011 году. Поскольку не существует глобального органа, который бы контролировал часовые пояса, этого заявления было достаточно, чтобы сделать это официальным.

Однако смена часовых поясов не всегда является такой простой на национальном уровне. В регионе Магалланес в Чили жители протестовали против решения вернуться к летнему времени, ссылаясь на чрезвычайно короткий световой день зимой.

Их жалобы в конце концов привели к внесению поправки в закон, которая позволила региону оставаться в одном часовом поясе в течение всего года, отдельно от остальной Чили.

В случае Кирибати изменение вызвало незначительное внутреннее сопротивление — лишь девять из 33 островов находились в другом часовом поясе до изменения, а некоторые из них были незаселенными.

Что еще важнее, этот шаг устранил 23-часовую разницу между островами, расположенными по разные стороны линии смены дат, что упростило национальную координацию.

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Политические мотивы также могут быть причиной изменения часового пояса. В 2007 году президент Венесуэлы Уго Чавес изменил национальное время на 30 минут, переведя страну на UTC -4:30.

Хотя он утверждал, что это изменение будет полезным для школьников, поскольку обеспечит больше дневного света по утрам, аналитики предположили, что это был символический шаг, направленный на утверждение независимости от глобальных норм.

"Это еще один пример того, как Чавес придумывает идею и воплощает ее в жизнь", — сказала Шеннон О'Нил, эксперт по Латинской Америке в Совете по международным отношениям. В конце концов, в 2016 году Венесуэла вернулась к UTC -4:00.

Существуют также стратегические причины для изменения времени. Дэвид Руни, бывший куратор отдела хронометрии в Национальном морском музее в Лондоне, объяснил, что согласование с основными торговыми партнерами или союзниками может повлиять на решение страны.

В конце концов, корректировка времени редко является лишь техническим решением — она отражает более глубокие социальные, политические и геополитические факторы.

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