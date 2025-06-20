Доисторическая математика: как эта наука зародилась еще до появления нашего вида

Люди не единственный вид, способный понимать числа, но ученые утверждают, что только наш род развил продвинутую способность оперировать ими с помощью символов. В недавнем исследовании эксперты изучали, когда впервые появилось математическое мышление.

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Теперь ученые считают, что вымершие родственники человека, такие как неандертальцы и Homo erectus, возможно, сделали первые шаги к числовому мышлению, пишет IFLScience.

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В исследовании, возглавляемом доктором Фабио Маччарди и его командой, были проанализированы археологические, анатомические и генетические данные с целью изучения происхождения числового мышления.

Доказательства свидетельствуют, что Homo erectus, который жил около 1,7 миллиона лет назад, вероятно, был первым, кто проявил признаки таких сложных умственных способностей.

Одним из ключевых доказательств является ашельский топор — симметричный двусторонний каменный инструмент, который, по мнению авторов, требовал абстрактного мышления и улучшенной рабочей памяти.

"Этот новый когнитивный, культурный и технологический прогресс также требовал дальнейшей эволюции теменной доли мозга по сравнению с предыдущими гоминидами", — пишут исследователи, отмечая, что это ознаменовало появление более современной нейронной сети.

Чтобы понять, почему Homo erectus считается первопроходцем математики, важно различать базовое числовое чутье и символическое мышление.

Многие животные, такие как вороны, пчелы и рыбы, могут воспринимать количества или различать числовые закономерности, но им не хватает специализированных функций мозга, необходимых для символического мышления.

Лобная и теменная доли, которые имеют решающее значение для развитого мышления, у Homo erectus кажутся более развитыми, чем у предыдущих видов.

"Виртуально воссозданные мозги H. erectus указывают на то, что они были первыми гоминидами, которые развили относительно современные лобные и теменные доли", — пояснил Маччарди.

Неандертальцы, вероятно, также обладали определенной формой символического использования чисел. Резные кости и камни, найденные в Италии и Болгарии, обозначенные равномерно расположенными линиями и датированные 50000-60000 лет назад, могли служить инструментами для подсчета или вспомогательными средствами для запоминания.

Исследователи описывают эти предметы как "искусственные системы памяти", внешние устройства, которые могли помогать неандертальцам хранить и обрабатывать числовую информацию.

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В подтверждение этой идеи генетические данные показывают, что неандертальцы имели несколько генных последовательностей, таких как ROBO1, влияющий на развитие мозга, которые связаны с математической обработкой информации.

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