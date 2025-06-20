Наконец-то мы знаем, какими они были: череп "человека-дракона" раскрыл одну из тайн человечества

Недавнее исследование раскрыло истинную идентичность "человека-дракона", чьи останки обнаружили почти столетие назад на севере Китая. Благодаря новым методам анализа ДНК ученые смогли узнать, кому на самом деле принадлежал череп.

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В 1933 году рабочий в городе Харбин обнаружил огромный череп с чертами, которых раньше никто не видел. Он спрятал его в колодце, где он оставался до тех пор, пока его семья не нашла его и не передала ученым в 2018 году, пишет Live Science.

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Характерные черты черепа — длинная, низкая черепная коробка, выраженный надбровный гребень, широкий нос и большие глазницы — привели к его классификации как нового вида под названием Homo longi, или "человек-дракон", в 2021 году.

Однако научное сообщество дискутировало, принадлежал ли этот череп к полностью новому виду Фото: Chuang Zhao

Однако научное сообщество дискутировало, принадлежал ли этот череп к полностью новому виду или мог быть связан с денисовцами, группой древних людей, известных главным образом по данным ДНК.

Эта дискуссия приобрела новый поворот после новых исследований. Используя ДНК, извлеченную из затвердевшего налета на зубах, и данные о белках из ушной кости, исследователи подтвердили, что "человек-дракон" на самом деле является денисовцем.

Митохондриальная ДНК обнаружила связь с ранними денисовцами, которые жили в Сибири между 217000 и 106000 лет назад, что свидетельствует о том, что эти люди занимали большую территорию Азии. Анализ подтвердил идентичность черепа, показав совпадение с другими известными денисовскими и человеческими профилями.

Эти исследования стали самым детальным физическим описанием денисовцев сегодня.

"Теперь мы имеем первый комплексный морфологический план денисовских популяций", — отметили исследователи. Палеоантрополог Крис Стрингер из Музея естествознания в Лондоне, который изучал череп, согласился, что окаменелость из Харбина, вероятно, является самым полным образцом денисовца, обнаруженным на сегодня.

Хотя научное сообщество продолжает обсуждать правильную классификацию, Стрингер признал, что название Homo longi все еще уместно, хотя размер выборки остается ограниченным.

Эта идентификация заставляет переоценить эволюцию человека в Азии в среднем плейстоцене, периоде примерно от 789000 до 126000 лет назад. Это было время, когда несколько групп людей — современные люди, неандертальцы и денисовцы — сосуществовали и скрещивались в Евразии.

До недавнего времени денисовцы были известны преимущественно по фрагментам ДНК и нескольким костям. Теперь, благодаря черепу из Харбина и челюсти денисовца, найденной возле Тайваня, исследователи имеют важные физические доказательства, которые можно сравнить с другими неоднозначными окаменелостями.

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Поскольку ДНК часто разрушается со временем, физические признаки будут оставаться важными для изучения ранней эволюции человека. Будущие исследования окаменелых белков и генетического материала могут раскрыть еще больше о том, как денисовцы жили, эволюционировали и взаимодействовали с другими группами людей в древней Азии.

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