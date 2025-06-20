Нарешті ми знаємо, якими вони були: череп "людини-дракона" розкрив одну з таємниць людства

Нещодавнє дослідження розкрило справжню ідентичність "людини-дракона", чиї останки виявили майже століття тому на півночі Китаю. Завдяки новим методам аналізу ДНК вчені змогли дізнатися, кому насправді належав череп.

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У 1933 році робітник у місті Харбін виявив величезний череп з рисами, яких раніше ніхто не бачив. Він сховав його в колодязі, де він залишався доти, доки його родина не знайшла його і не передала вченим у 2018 році, пише Live Science.

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Характерні риси черепа — довга, низька черепна коробка, виражений надбрівний гребінь, широкий ніс і великі очні ямки — призвели до його класифікації як нового виду під назвою Homo longi, або "людина-дракон", у 2021 році.

Однак наукова спільнота дискутувала, чи належав цей череп до повністю нового виду Фото: Chuang Zhao

Однак наукова спільнота дискутувала, чи належав цей череп до повністю нового виду, чи міг бути пов'язаний з денисовцями, групою древніх людей, відомих головним чином за даними ДНК.

Ця дискусія набула нового повороту після нових досліджень. Використовуючи ДНК, витягнуту з затверділого нальоту на зубах, та дані про білки з вушної кістки, дослідники підтвердили, що "людина-дракон" насправді є денисовцем.

Мітохондріальна ДНК виявила зв'язок із ранніми денисовцями, які жили в Сибіру між 217000 і 106000 років тому, що свідчить про те, що ці люди займали велику територію Азії. Аналіз підтвердив ідентичність черепа, показавши збіг з іншими відомими денисовськими та людськими профілями.

Ці дослідження стали найдетальнішим фізичним описом денисовців сьогодні.

"Тепер ми маємо перший комплексний морфологічний план денисовських популяцій", — зазначили дослідники. Палеоантрополог Кріс Стрінгер з Музею природознавства в Лондоні, який вивчав череп, погодився, що скам'янілість з Харбіна, ймовірно, є найповнішим зразком денисовця, виявленим на сьогодні.

Хоча наукова спільнота продовжує обговорювати правильну класифікацію, Стрінгер визнав, що назва Homo longi все ще є доречною, хоча розмір вибірки залишається обмеженим.

Ця ідентифікація змушує переоцінити еволюцію людини в Азії в середньому плейстоцені, періоді приблизно від 789000 до 126000 років тому. Це був час, коли кілька груп людей — сучасні люди, неандертальці та денисовці — співіснували та схрещувалися в Євразії.

Донедавна денисовці були відомі переважно за фрагментами ДНК та кількома кістками. Тепер, завдяки черепу з Харбіна та щелепі денисовця, знайденої біля Тайваню, дослідники мають важливі фізичні докази, які можна порівняти з іншими неоднозначними скам'янілостями.

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Оскільки ДНК часто руйнується з часом, фізичні ознаки залишатимуться важливими для вивчення ранньої еволюції людини. Майбутні дослідження скам'янілих білків та генетичного матеріалу можуть розкрити ще більше про те, як денисовці жили, еволюціонували та взаємодіяли з іншими групами людей в стародавній Азії.

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