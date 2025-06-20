Доісторична математика: як ця наука зародилася ще до появи нашого виду

Люди не єдиний вид, здатний розуміти числа, але науковці стверджують, що тільки наш рід розвинув просунуту здатність оперувати ними за допомогою символів. У недавньому дослідженні експерти вивчали, коли вперше з'явилося математичне мислення.

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Тепер вчені вважають, що вимерлі родичі людини, такі як неандертальці та Homo erectus, можливо, зробили перші кроки до числового мислення, пише IFLScience.

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У дослідженні, очолюваному доктором Фабіо Маччарді та його командою, було проаналізовано археологічні, анатомічні та генетичні дані з метою вивчення походження числового мислення.

Докази свідчать, що Homo erectus, який жив близько 1,7 мільйона років тому, ймовірно, був першим, хто проявив ознаки таких складних розумових здібностей.

Одним із ключових доказів є ашельська сокира — симетричний двосторонній кам'яний інструмент, який, на думку авторів, вимагав абстрактного мислення та покращеної робочої пам'яті.

"Цей новий когнітивний, культурний та технологічний прогрес також вимагав подальшої еволюції тім'яної частки мозку порівняно з попередніми гомінідами", — пишуть дослідники, зазначаючи, що це ознаменувало появу більш сучасної нейронної мережі.

Щоб зрозуміти, чому Homo erectus вважається першопрохідцем математики, важливо розрізняти базове числове чуття та символічне мислення.

Багато тварин, таких як ворони, бджоли та риби, можуть сприймати кількості або розрізняти числові закономірності, але їм бракує спеціалізованих функцій мозку, необхідних для символічного мислення.

Лобова та тім'яна частки, які мають вирішальне значення для розвиненого мислення, у Homo erectus здаються більш розвиненими, ніж у попередніх видів.

"Віртуально відтворені мізки H. erectus вказують на те, що вони були першими гомінідами, які розвинули відносно сучасні лобові та тім'яні частки", — пояснив Маччарді.

Неандертальці, ймовірно, також володіли певною формою символічного використання чисел. Різьблені кістки та камені, знайдені в Італії та Болгарії, позначені рівномірно розташованими лініями і датовані 50000–60000 років тому, могли слугувати інструментами для підрахунку або допоміжними засобами для запам'ятовування.

Дослідники описують ці предмети як "штучні системи пам'яті", зовнішні пристрої, які могли допомагати неандертальцям зберігати та обробляти числову інформацію.

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На підтвердження цієї ідеї генетичні дані показують, що неандертальці мали кілька генних послідовностей, таких як ROBO1, що впливає на розвиток мозку, які пов'язані з математичною обробкою інформації.

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