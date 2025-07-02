Як змінити часовий пояс цілої країни: навіщо це роблять

Зміна часового поясу країни здається складною та непотрібною, особливо з огляду на те, наскільки непопулярними вже є сезонні зміни часу. Але насправді різні країни зважилися на цей крок — одні з практичних причин, інші — з політичних.

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У 1995 році тихоокеанська країна Кірібаті потрапила на перші шпальти газет, зробивши більше, ніж просто скоригувавши свій час — вона змістила саму міжнародну лінію зміни дати, пише IFLScience.

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Уряд вирішив розмістити всі свої острови на одній стороні лінії, щоб вони мали однаковий календарний день з Нового року. Це рішення оголосили в односторонньому порядку, без міжнародних консультацій.

"Ми просто зробили це і повідомили про це світу", — сказав Майкл Волш, почесний консул Кірібаті у Великій Британії, в інтерв'ю BBC News у 2011 році. Оскільки не існує глобального органу, який би контролював часові пояси, цієї заяви було достатньо, щоб зробити це офіційним.

Однак зміна часових поясів не завжди є такою простою на національному рівні. У регіоні Магалланес в Чилі мешканці протестували проти рішення повернутися до літнього часу, посилаючись на надзвичайно короткий світловий день взимку.

Їхні скарги зрештою призвели до внесення поправки до закону, яка дозволила регіону залишатися в одному часовому поясі впродовж усього року, окремо від решти Чилі.

У випадку Кірібаті зміна викликала незначний внутрішній опір — лише дев'ять з 33 островів перебували в іншому часовому поясі до зміни, а деякі з них були незаселеними.

Що ще важливіше, цей крок усунув 23-годинну різницю між островами, розташованими по різні боки лінії зміни дат, що спростило національну координацію.

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Політичні мотиви також можуть бути причиною зміни часового поясу. У 2007 році президент Венесуели Уго Чавес змінив національний час на 30 хвилин, перевівши країну на UTC -4:30.

Хоча він стверджував, що ця зміна буде корисною для школярів, оскільки забезпечить більше денного світла вранці, аналітики припустили, що це був символічний крок, спрямований на утвердження незалежності від глобальних норм.

"Це ще один приклад того, як Чавес придумує ідею і втілює її в життя", — сказала Шеннон О'Ніл, експерт з Латинської Америки в Раді з міжнародних відносин. Зрештою, у 2016 році Венесуела повернулася до UTC -4:00.

Існують також стратегічні причини для зміни часу. Девід Руні, колишній куратор відділу хронометрії в Національному морському музеї в Лондоні, пояснив, що узгодження з основними торговельними партнерами або союзниками може вплинути на рішення країни.

Зрештою, коригування часу рідко є лише технічним рішенням — воно відображає глибші соціальні, політичні та геополітичні фактори.

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