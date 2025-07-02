Гробниця у центрі скандалу: священне поховання перетворили на кафе (фото)

3000-річна гробниця, висічена в скелі на заході Туреччини, опинилася в центрі скандалу після того, як з неї незаконно зробили кафе. Археологічну пам'ятку, розташовану у Фрігійській долині, перетворили на комерційний об'єкт без дозволу Регіональної ради з охорони природи Туреччини.

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Ця гробниця, розташована в селі Аязіні в провінції Афйонкарагісар, входить до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Туреччини. Гробницю переобладнала приватна компанія Taş Bahçe ("Кам'яний сад"), яка встановила меблі, освітлення та системи опалення, пише Arkeonews.

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На зображеннях, опублікованих у соціальних мережах закладу, гробниця зображена як лаунж із килимами та диванами, а для залучення відвідувачів встановили гойдалки. За словами журналіста Саліма Узуна, усі зміни зробили без погодження з владою, що викликало обурення вчених.

Гробницю переобладнала приватна компанія, яка встановила меблі, освітлення та системи опалення Фото: Selim Uzun – Hürriyet

Професор Невзат Чевік з Університету Акденіз зазначив: "Без дозволу не можна навіть поставити стілець поруч із зареєстрованим історичним об'єктом, не кажучи вже про перетворення його на ресторан".

Аналогічно, професор Хавва Ішкан наголосила на духовному та історичному значенні гробниці, заявивши: "Ці гробниці мають глибоку духовну цінність. Свердління священної скелі для встановлення електрики жахливе. На жаль, вони перетворили об'єкт культурної спадщини на тематичний парк".

Міністерство культури і туризму Туреччини розпочало розслідування, і генеральний директор з питань культурних цінностей і музеїв Бірол Інчекоз підтвердив, що гробниця є зареєстрованою археологічною пам'яткою і що всі зміни були несанкціонованими.

"Ми розпочали судовий процес і активно стежимо за цим об'єктом", — сказав він. Влада розглянула дописи в соціальних мережах як офіційні скарги, і з того часу гробниця була очищена від усіх несанкціонованих доповнень і повернута до попереднього стану.

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Власник бізнесу, Халіл Чакмак, стверджував, що його наміром було підтримати місцевий туризм і стимулювати економіку регіону. Він зазначив, що сплатив певні збори за користування землею, але визнав, що конкретного дозволу на використання гробниці не отримував.

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