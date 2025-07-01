Корона Мономаха: фермер знайшов тисячолітню реліквію в полі (фото)

У центрі Словаччини фермер випадково знайшов древню візантійську корону під час оранки поля. Ця знахідка, прикрашена яскравою емаллю, викликала тривалі суперечки серед істориків щодо її походження та того, як вона опинилася так далеко від Візантійської імперії.

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Багато вчених вважають, що ця корона, яка зараз зберігається в Угорському національному музеї в Будапешті, пов'язана з Костянтином IX Мономахом, який правив Візантійською імперією з 1042 по 1055 рік, пише Live Science.

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Костянтин, чиє грецьке прізвисько "Мономах" перекладається як "той, хто бореться сам", зійшов на престол не за правом народження, а завдяки шлюбу з імператрицею Зоєю. Історичні записи свідчать, що вони правили спільно з сестрою Зої, Теодорою.

Прикрашена корона складається з семи золотих пластин, кожна з яких має закруглені краї й прикрашена емалевими портретами та мотивами. Центральна пластина, висотою 11,5 сантиметрів, зображує Костянтина IX, який тримає символи імператорської влади: кавалерійський прапор і шовковий сувій.

Корона Костянтина IX Мономаха

Грецькі написи ідентифікують його та називають Зою і Теодору, зображених на сусідніх панелях, "найблагочестивішими". На решті чотирьох панелях зображені символічні фігури, зокрема танцюристи та уособлення двох Чеснот: Справедливості та Смирення.

Куратори Угорського національного музею припускають, що компоненти корони, ймовірно, були пришиті до тканинної основи, а не утворювали жорстку структуру.

Однак автентичність корони оскаржується вже протягом десятиліть. У 1994 році історик Ніколас Оікономідес стверджував, що це підробка XIX століття. Він вказав на невідповідності в зображеному одязі, особливості грецьких написів і малоймовірне місцезнаходження корони в Словаччині — далеко від Константинополя.

Однак у 2000 році мистецтвознавець Етеле Кісс заперечив цей погляд, посилаючись на стилістичні паралелі з перевіреними візантійськими творами мистецтва і припускаючи, що написи відображають мовну еволюцію, а не помилку. Кісс також припустив, що корона могла бути дипломатичним подарунком Костянтина IX регіональному правителю в Нітрі.

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