Знайшли завдяки обвалу: на Кіпрі археологи виявили таємну гробницю і золоті артефакти (фото)

Обвал дороги в порту на півночі Кіпру несподівано відкрив приховану частину стародавньої історії. Завдяки проблемі з інфраструктурою археологи виявили 2000-річну гробницю.

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Розташований поблизу стародавнього міста Саламіс, порт Газімагуса здавна був перехрестям морської діяльності та культурного обміну, пише Arkeonews.

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21 червня 2025 року Департамент старожитностей і музеїв Північного Кіпру розпочав розслідування обвалу і встановив, що його причиною стало обвалення даху підземної гробниці.

Розкопки розпочалися через два дні, 23 червня, і виявили висічену в скелі камеру з трьома похоронними ложами, відомими як клінаї. Дизайн гробниці та артефакти підтвердили її датування елліністичним періодом, коли Кіпр перебував під владою династії Птолемеїв з Єгипту.

Археологи знайшли фрагменти золотого листя Фото: Department of Antiquities and Museums of Northern Cyprus

Серед артефактів археологи виділяють теракотові тарілки, масляні лампи, скляні флакони, бронзові шпильки та монети, а також фрагменти золотого листя. Також дослідники знайшли контейнери для парфумів, які називаються unguentaria, та посудини для вина, відомі як lagynos.

Поряд з цими предметами лежали останки людських скелетів, що дало дослідникам додаткову інформацію. Еміне Емель Зіба, яка керує Департаментом старожитностей та музеїв, заявила, що кожен предмет буде збережено та каталогізовано, а потім виставлено в місцевих музеях.

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Під час розкопок місцезнаходження залишається під суворою охороною, що забезпечує збереження цього культурного надбання. Експерти вважають, що гробниця може надати цінну інформацію про похоронні звичаї, ремесла та торгівельні мережі, які формували кіпрське суспільство в елліністичний період.

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