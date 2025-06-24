Їй 6000 років: учені виявили древню фігурку з вапняку на балтійському узбережжі Польщі (фото)

Стародавня фігурка з вапняку, нещодавно виявлена на балтійському узбережжі Польщі, проливає нове світло на життя в неолітичну епоху. Виявлений поблизу міста Колбжег, цей предмет дає уявлення про духовні та культурні традиції ранніх громад 6000 років тому.

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Фігурку, яку назвали Венерою Колобжезькою, знайшов в грудні 2022 року фермер поблизу річки Парсета, пише Arkeonews.

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Артефакт передали Вальдемару Садовському з парсетської групи з розвідки та пошуку, яка входить до складу Товариства друзів Польського музею зброї в Колобжезі.

У 2023 році Ян Орлінський, президент групи, передав її археологу Марціну Кжепковському з Фонду Relicta. Експерти підтвердили її автентичність, і про це було негайно повідомлено Польський музей зброї.

Радіовуглецеве датування відносить статуетку до пізнього неоліту, періоду, пов'язаного з появою осілих громад, землеробством і ранніми релігійними практиками.

Радіовуглецеве датування відносить статуетку до пізнього неоліту Фото: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Артефакт висотою приблизно 12 сантиметрів має широкі стегна і випуклі груди — фізичні риси, які часто інтерпретуються як символи родючості та материнства. Хоча фігурка не має деталей обличчя, вважається, що це зроблено навмисно, щоб зобразити абстрактну або символічну жіночу форму.

Тонкі позначки на поверхні можуть свідчити про церемоніальне або духовне використання, натякаючи на можливу роль фігурки в ритуальних діях або як об'єкта захисту.

Венера Колобжезька належить до ширшої традиції доісторичних фігурок, які зазвичай називають фігурками "Венери" і які знаходять по всій Європі. Археологи давно інтерпретують їх як символи родючості або духовні ікони.

Статуетка жіночої фігури ("палеолітична Венера"), знайдена в німецькій печері Голе-Фельс Фото: Вікіпедія

Однак знахідка в Колобжезі є особливо примітною через рідкість подібних знахідок на північ від Карпат. Для порівняння, більш давні фігурки, такі як Венера з Голе-Фельс у Німеччині (віком приблизно 40 000 років) та Віллендорфська Венера в Австрії (віком приблизно 30 000 років), відображають давню практику виготовлення символічних жіночих фігур у доісторичній Європі.

Дослідники припускають, що цю фігурку могли використовувати в ритуалах або носити як особистий предмет, що відображає складне соціальне та духовне життя прибережних неолітичних груп.

Це ставить під сумнів попередні теорії про те, що символічне мистецтво розвивалося лише в більш розвинених у сільськогосподарському відношенні або урбанізованих районах.

Подальший аналіз за допомогою 3D-сканування та мікроскопічних інструментів може розкрити більше про оригінальний контекст та призначення артефакту.

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Польський музей зброї вперше включає до своїх експозицій доісторичні артефакти, серед яких центральне місце займає Венера Колобжезька. Як один з найстаріших експонатів колекції музею, вона ілюструє глибоку історичну спадщину регіону.

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