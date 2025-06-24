Ей 6000 лет: ученые обнаружили древнюю фигурку из известняка на балтийском побережье Польши (фото)

Древняя фигурка из известняка, недавно обнаруженная на балтийском побережье Польши, проливает новый свет на жизнь в неолитическую эпоху. Обнаруженный вблизи города Колбжег, этот предмет дает представление о духовных и культурных традициях ранних общин 6000 лет назад.

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Фигурку, которую назвали Венерой Колобжежской, нашел в декабре 2022 года фермер вблизи реки Парсета, пишет Arkeonews.

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Артефакт передали Вальдемару Садовскому из парсетской группы по разведке и поиску, которая входит в состав Общества друзей Польского музея оружия в Колобжеге.

В 2023 году Ян Орлинский, президент группы, передал ее археологу Марцину Кжепковскому из Фонда Relicta. Эксперты подтвердили ее подлинность, и об этом был немедленно уведомлен Польский музей оружия.

Радиоуглеродная датировка относит статуэтку к позднему неолиту, периоду, связанному с появлением оседлых общин, земледелием и ранними религиозными практиками.

Радиоуглеродное датирование относит статуэтку к позднему неолиту Фото: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Артефакт высотой примерно 12 сантиметров имеет широкие бедра и выпуклую грудь — физические черты, которые часто интерпретируются как символы плодородия и материнства. Хотя фигурка не имеет деталей лица, считается, что это сделано намеренно, чтобы изобразить абстрактную или символическую женскую форму.

Тонкие пометки на поверхности могут свидетельствовать о церемониальном или духовном использовании, намекая на возможную роль фигурки в ритуальных действиях или как объекта защиты.

Венера Колобжежская принадлежит к более широкой традиции доисторических фигурок, которые обычно называют фигурками "Венеры" и которые находят по всей Европе. Археологи давно интерпретируют их как символы плодородия или духовные иконы.

Статуэтка женской фигуры ("палеолитическая Венера"), найденная в немецкой пещере Голе-Фельс Фото: Википедия

Однако находка в Колобжеге является особенно примечательной из-за редкости подобных находок к северу от Карпат. Для сравнения, более древние фигурки, такие как Венера из Холе-Фельс в Германии (возрастом примерно 40 000 лет) и Венера Виллендорфская в Австрии (возрастом примерно 30 000 лет), отражают давнюю практику изготовления символических женских фигур в доисторической Европе.

Исследователи предполагают, что эту фигурку могли использовать в ритуалах или носить как личный предмет, что отражает сложную социальную и духовную жизнь прибрежных неолитических групп.

Это ставит под сомнение предыдущие теории о том, что символическое искусство развивалось лишь в более развитых в сельскохозяйственном отношении или урбанизированных районах.

Дальнейший анализ с помощью 3D-сканирования и микроскопических инструментов может раскрыть больше об оригинальном контексте и назначении артефакта.

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Польский музей оружия впервые включает в свои экспозиции доисторические артефакты, среди которых центральное место занимает Венера Колобжежская. Как один из старейших экспонатов коллекции музея, она иллюстрирует глубокое историческое наследие региона.

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