Считали строительным мусором: археологи спасли римские фрески возрастом 2000 лет (фото)

Недавние раскопки в Саутерке, одном из районов Лондона, привели к одной из самых детальных археологических реконструкций в новейшей истории Великобритании. Во время подготовки к строительному проекту исследователи обнаружили тысячи обломков гипса с росписями.

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Сначала их считали строительным мусором римской эпохи, но впоследствии было установлено, что это фрагменты богатых росписей на стенах, которым почти 2000 лет, пишет Arkeonews.

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Открытие произошло, когда Хан Ли, специалист из Музея археологии Лондона (MOLA), начал систематизировать и объединять хрупкие фрагменты.

Работая с командой, которая использовала цифровое картографирование и современные методы освещения, Ли тщательно восстановил большую группу римских фресок, которые выбросили в яму около 200 года н. э.

Фото: Museum of London Archaeology (Mola)

По словам Ли, "это было как сборка самой сложной в мире головоломки — без коробки, с отсутствующими краями и смешанными фрагментами из разных изображений".

Фрагменты, происходившие по меньшей мере с 20 отдельных стен, изображали сцены с канделябрами, птицами, музыкальными инструментами и орнаментальными деталями в ярких цветах.

Один фрагмент выделялся — римская рамка с латинской надписью FECIT, что означает "сделал это". Это, вероятно, самая древняя подпись художника, найденная в римской Британии, хотя само имя остается неизвестным.

Среди других фрагментов был единственный образец греческого текста, найденный в Англии, и эскиз плачущей женщины, возможно, из периода Флавиев. На некоторых фрагментах даже были линии макета для дизайнов, которые так и не были завершены.

"Эти отметки раскрывают человеческую руку, стоящую за искусством, — сказал Ли, — Они показывают мысли, практику, даже неуверенность".

Масштаб реконструкции делает это открытие исключительным. Некоторые фрески были восстановлены из фрагментов, размером не больше ладони. Иллюстратор MOLA Фейт Варди сыграла ключевую роль в создании цифровых моделей для поддержки реконструкции.

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Хотя работа продолжается, команда надеется, что фрески в конце концов будут выставлены на обозрение общественности. При поддержке Landsec, Transport for London и Southwark Council проект демонстрирует, как археология может восстанавливать не только предметы, но и целые истории из прошлого.

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